"In questo momento, penso che un colpo di stato militare possa essere possibile". Sono le parole di Abbas Gallyamov, l'ex speechwriter del presidente russo Vladimir Putin, che nel corso di una intervista alla Cnn parla del numero dei soldati russi che hanno perso la vita in Ucraina e delle difficili condizioni di vita dovute dalle sanzioni come condizioni favorevoli a un golpe militare. Ora analista politico, Gallyamov ritiene che il colpo di stato potrebbe verificarsi nei prossimi dodici mesi.

Uno stato viene ritenuto libero, se libera è la sua stampa, che in Russia, abbiano un pensiero tutto loro sull’argomento, lo si sapeva già, ma far apparire una notizia del genere, intervistando una persona, chiaramente contro la parte in causa, non vi sembra anche questa, mistificazione?

Vogliamo ricordare allora cosa è la libertà di stampa e abbiamo chiesto a Saro Grimani, artista che ha dedicato due opere, realizzate con materiali non convenzionali (vecchi giornali di guerra), dedicate alla libertà di stampa, cos’è per lui la libertà di parola e pensiero.

La libertà di stampa è un diritto fondamentale garantito dalla maggior parte delle costituzioni moderne e riconosciuto dalle Nazioni Unite come parte integrante della libertà di espressione, ci dice Saro Grimani, questo diritto consente ai giornalisti, ai media e ai singoli cittadini di esprimere liberamente le proprie opinioni e di raccogliere e diffondere informazioni senza essere soggetti a restrizioni o censure governative.

La libertà di stampa è cruciale per la democrazia, poiché fornisce ai cittadini le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate e partecipare attivamente alla vita politica del proprio paese. Inoltre, la stampa libera rappresenta un importante contrappeso al potere del governo e delle autorità pubbliche, poiché permette di esporre abusi di potere e di denunciare eventuali corruzioni o ingiustizie.

Nonostante la libertà di stampa sia universalmente riconosciuta come un diritto fondamentale, in molti paesi essa viene ancora limitata o addirittura negata. In alcuni casi, le autorità governative cercano di controllare la narrazione pubblica attraverso la censura o la repressione dei media indipendenti. In altri, i proprietari dei media sono soggetti a pressioni esterne, siano esse economiche o politiche, che limitano la loro capacità di fornire informazioni imparziali e complete ai cittadini.

Per garantire che la libertà di stampa sia rispettata, è importante che i governi promuovano un ambiente sicuro per i giornalisti e i media, che non siano soggetti a intimidazioni, arresti arbitrari o aggressioni fisiche. Inoltre, è necessario che esistano leggi adeguate per proteggere la libertà di stampa e che queste leggi vengano effettivamente applicate.

La libertà di stampa è un valore fondamentale per la democrazia e un diritto fondamentale dei cittadini. È importante che tutti i governi e le società facciano il possibile per proteggere e promuovere questo diritto, affinché i cittadini possano esercitare il loro diritto di ricevere informazioni complete e imparziali.

L'arte è stata spesso utilizzata come mezzo per esprimere opinioni politiche e sociali, compresa la libertà di stampa. Dalle opere dei pittori e scultori di fine '800 che hanno rappresentato la libertà di stampa come simbolo di libertà individuale e politica, ai murales e alle installazioni dei giorni nostri che denunciano la censura e la repressione dei media, l'arte ha sempre rappresentato un mezzo per celebrare e proteggere questo importante diritto.

In molte culture, la libertà di stampa è stata rappresentata come una dea o un'eroina che protegge la verità e la libertà di espressione. Ad esempio, la Dea della Libertà, una scultura collocata sul tetto del New York Times Building, rappresenta la libertà di stampa come un pilastro fondamentale della democrazia americana.

Inoltre, molti artisti hanno utilizzato l'arte per denunciare le limitazioni alla libertà di stampa e per sostenere i giornalisti e i media che lottano per proteggere questo diritto. Ad esempio, le installazioni dell'artista Ai Weiwei che esplorano la censura e la repressione dei media in Cina hanno attirato l'attenzione internazionale su queste problematiche e hanno ispirato molte altre forme di protesta.

L'arte dedicata alla libertà di stampa non solo celebra questo importante diritto, ma anche ci ricorda della necessità di proteggerlo. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, e l'arte ci aiuta a ricordare che questo diritto deve essere difeso e proteggere a ogni costo.

In conclusione, ci ricorda Saro Grimani, l'arte dedicata alla libertà di stampa rappresenta un importante contributo alla lotta per proteggere questo diritto fondamentale. Essa ci ricorda la necessità di sostenere i giornalisti e i media nella loro lotta per fornire informazioni imparziali e complete ai cittadini, e ci incoraggia a proteggere la libertà di stampa in tutto il mondo.