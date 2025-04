Tra i film più attesi della prossima Awards Season spicca il quarto lungometraggio del regista visionario Ari Aster. Dopo che The Substance ha segnato una svolta per l’Academy, molti critici ritengono che sia finalmente giunto il momento di riconoscere lo stile unico di Aster.

L’opportunità arriva con Eddington, ambizioso progetto targato A24, che punta al prossimo Festival di Cannes. Il film si presenta come un western contemporaneo atipico, in cui si intrecciano elementi di black comedy e thriller.

L'ambientazione isolata di Eddington evoca l’inquietudine di The Hills Have Eyes (1977, 2006), con personaggi intrappolati in una comunità apparentemente accogliente ma carica di minacce. Fedeli allo stile di Aster, tensione e orrore psicologico potrebbero trasformare il film in un vero incubo cinematografico.