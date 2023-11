La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas è durata appena nove minuti.

Il motivo? Probabilmente gli americani pensavano che sul circuito cittadino di Las Vegas dovessero gareggiare delle auto di serie e non dello monoposto di Formula 1, il cui fondo, in alcune occasioni tocca l'asfalto.

Così, la sessione è stata cancellata dopo che un tombino si è scoperchiato al passaggio della Ferrari di Carlos Sainz che è stato costretto a lasciare la sua SF-23, "danneggiatissima" lungo la pista.

🚩 RED FLAG 🚩



Carlos Sainz has pulled over to the side of the track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/1OV6OIE2Xa — Formula 1 (@F1) November 17, 2023

Alquanto imbufalito il team principal Vasseur per i danni e i costi relativi subiti dalla Ferrari dello spagnolo su cui sono stati sostituiti Power Unit, sedile e fondo piatto... oltretutto miracolosamente, tanto da consentire a Sainz di poter prender parte anche alla seconda sessione di prove libere, che è stata ritardata rispetto all'orario programmato.

Ma per Sainz e la Ferrari, per ora, rimane comunque la beffa, visto che lo spagnolo è stato penalizzato di 10 posizioni al via della gara per aver superato il limite di sostituzioni consentito, montando una nuova power unit... a causa di una colpa non sua!

Iniziata alle 11:30 ora italiana, la FP2 ha però regalato alla scuderia di Maranello sia il miglior tempo di giornata, fissato da Charles Leclerc a 1:35.265, sia il secondo tempo di giornata, ottenuto da Carlos Sainz con oltre mezzo secondo di ritardo.

Terzo tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) a 528 millesimi dal tempo di Leclerc, mentre è quarto Sergio Perez con la prima delle due Red Bull a oltre 8 decimi, di poco più veloce di Valtteri Bottas (Alfa Romeo) che lo segue dappresso, mentre è solamente sesto Max Verstappen (Red Bull) a quasi un secondo, confermando i problemi da lui registrati in questo 2023 sui circuiti cittadini.

Settimo tempo per Nico Hulkenberg (Haas) a 1.224, piazzatosi davanti a Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) e Alexander Albon (Williams), che conclude la top ten del venerdì.

Male invece le McLaren con Lando Norris undicesimo e Oscar Piastri quattordicesimo a 1.599. Stessa valutazione anche per George Russell (Mercedes), dodicesimo a 1.625 secondi.

Sabato, la FP3 inizierà alle 5:30, mentre le qualifiche prenderanno il via a partire dalle 9:00, ovviamente ora italiana.