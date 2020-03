Probabilmente la “boutade” trasmessa dal canale televisivo francese Canal plus non è solo il frutto di una stupida e ottusa visione della realtà.

Che l’Italia sia vista nel mondo come una nazione di pizzaioli baffuti e sporchi e adesso anche untori si sa, anche se ci consola che uno dei vanti maggiori dei transalpini sia proprio quello di possedere un manufatto realizzato da un italiano che non era un pizzaiolo ma bensì da un signore che si chiamava Leonardo, nato ad Anchiano, una piccola frazione del comune di Vinci in Toscana, e grazie a questo manufatto che tutti conoscono come il ritratto di “Monna Lisa”, il grande museo del Louvre, ha fondato le sue fortune.

Ma forse questa ironia francese ha delle radici importanti e per questo qui si cita il loro connazionale François-Marie Arouet, detto Voltaire.

Ma il vizio della “grandeur” ha stravolto il concetto fondante di una delle sue opere più importanti il “Candide”, sostanzialmente attribuendoci un atteggiamento leibniziano; noi siamo Pangloss:«…Pangloss talvolta diceva a Candido: “In questo migliore dei mondi possibili, tutti i fatti son connessi fra loro. Tanto è vero che se voi non foste stato scacciato a gran calci nel sedere da un bel castello, per amor di madamigella Cunegonda, se non foste capitato sotto l’Inquisizione, se non aveste corso l’America a piedi, se non aveste infilzato il Barone, se non aveste perso tutte le pecore del bel paese di Eldorado, voi ora non sareste qui a mangiar cedri canditi e pistacchi”. “Voi dite bene”, rispondeva Candide; “ma noi bisogna che lavoriamo il nostro orto…».

Certamente si tratta di atteggiamenti di pensiero differenti, che certamente rispecchiano atteggiamenti differenti, quello illuminista tipicamente (per fortuna) francese e quello del grande filosofo e matematico tedesco, certamente più italiano.

Ma ora è in pericolo anche l’orto di Pangloss ed il migliore dei mondi possibili non è circoscritto alla nazione francese.

Se l’ironico video spot mirava a screditare l’Italia e i validi pizzaioli italiani (anche i francesi quando vogliono mangiare bene devono andare in ristoranti italiani), che sia per indurre a consumare solo pizze made in France, magari condite con maionese, panna e ostriche crude?