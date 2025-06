Nella Stagione dei Premi 1995/1996, i SAG Awards, alla loro 2ª edizione, si affermano come validi precursori per gli Oscar, anticipando la vittoria di Susan Sarandon (Dead Man Walking) come Miglior Attrice.

Oltre alla Sarandon, la cinquina includeva Emma Thompson (BAFTA, NBR), Sharon Stone (Golden Globe Dramma), Elisabeth Shue (LAFCA, NSFC) e Meryl Streep. L'esclusione più eclatante fu quella di Nicole Kidman (Da Morire), nonostante avesse vinto Critics Choice e Golden Globe Comedy/Musical; la sua assenza dai SAG, che da quell'anno acquisirono peso, fu decisiva.

Dai "Big Four" critici (NYFCC, NBR, NSFC, LAFCA), emerse poi Jennifer Jason Leigh per Georgia, acclamata e vincitrice del NYFCC, ma snobbata dai premi chiave.

La vittoria di Susan Sarandon, dopo 4 nominations a vuoto e un precedente bando dagli Oscar per il suo attivismo sul palco (nel 1993, per una dichiarazione sui rifugiati haitiani), non fu solo il culmine di una carriera eccezionale, ma un momento significativo che celebrò la sua statura morale e la coerenza del suo impegno civile, oltre la semplice performance.

Scopriamo nel dettaglio come andò la Stagione dei Premi 1995/1996 per la categoria Miglior attrice protagonista.