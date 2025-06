Il 16 giugno alla Camera dei Deputati l'evento "Un anno di Zapping e di Streaming" premierà programmi, canali web e social più educativi. Eleonora Daniele conduttrice, riconoscimenti alla carriera per Luca Milano e Mussi Bollini.





Televisione e streaming sempre più family-friendly: il MOIGE fa il punto dell'anno

La qualità dei contenuti televisivi e digitali destinati alle famiglie italiane torna sotto i riflettori con "Un anno di Zapping e di Streaming", l'iniziativa annuale del MOIGE – Movimento Italiano Genitori che rappresenta un punto di riferimento per orientare le scelte di visione di genitori e bambini.

L'appuntamento è fissato per lunedì 16 giugno 2025, dalle 14:30 alle 18:00, negli spazi istituzionali della Camera dei Deputati - precisamente nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari di Via di Campo Marzio, 78 a Roma.





Eleonora Daniele alla conduzione dell'evento MOIGE 2025

A guidare la cerimonia sarà Eleonora Daniele, volto storico della televisione italiana e da sempre sensibile ai temi dell'infanzia e della famiglia. La conduttrice accompagnerà il pubblico nella scoperta dei Premi MOIGE 2025, riconoscimenti che ogni anno celebrano programmi televisivi, canali web, campagne sociali e comunicazioni commerciali caratterizzati da particolare valore educativo.





L'Osservatorio Media del MOIGE: una bussola digitale per le famiglie

Il cuore dell'iniziativa resta l'Osservatorio Media dell'associazione, che ha curato la realizzazione di una guida critica digitale completa. Questo strumento innovativo analizza i prodotti dell'intrattenimento attraverso una lente educativa specializzata, premiando contenuti family-friendly e particolarmente attenti al benessere dei minori.

La guida digitale del MOIGE rappresenta oggi una risorsa fondamentale per i genitori italiani, che possono orientarsi nel panorama sempre più complesso dell'offerta televisiva e streaming.





Premi alla carriera 2025: riconoscimenti per Luca Milano e Mussi Bollini

Tra i momenti più attesi della cerimonia, l'assegnazione dei premi alla carriera MOIGE 2025 che quest'anno andranno a Luca Milano e Mussi Bollini. I due professionisti vengono riconosciuti per il loro impegno costante nel promuovere una televisione di qualità, sempre attenta alle esigenze dei più giovani e delle famiglie.





Partnership istituzionali: dalla Polizia Stradale ai Content Creator

L'edizione 2025 si distingue per le importanti collaborazioni istituzionali e associative. Tra i partner dell'evento figurano:

Polizia Stradale e Polizia Postale

FIC – Federazione Italiana Cuochi

UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

AICDC – Associazione Italiana Content and Digital Creator

Museo del Risparmio

Questa varietà di partner testimonia l'approccio trasversale del MOIGE nel valutare contenuti che spaziano dall'intrattenimento alla sicurezza, dalla cultura culinaria alla sensibilizzazione sociale.





Un parterre di eccellenze del mondo dello spettacolo

L'evento vedrà la partecipazione di autorità istituzionali, dirigenti di rete, autori, attori, conduttori e professionisti della comunicazione, tutti uniti nell'impegno per un'informazione e un intrattenimento sempre più responsabili.





La storia dei Premi MOIGE: da Gigi Proietti ad Amadeus

Nel corso degli anni, il MOIGE ha premiato alcuni dei più grandi protagonisti della televisione italiana. Tra i riconosciuti delle edizioni passate figurano nomi di primo piano come Maria Grazia Cucinotta, Carlo Conti, Amadeus, Rosario e Beppe Fiorello, Milly Carlucci, Guillermo Mariotto, il compianto Gigi Proietti, Alessandro Borghese, Sabrina Ferilli, Luca Barbareschi, Paolo Ruffini, Enzo De Caro, Piero e Alberto Angela, Paola Ferrari, Francesco Facchinetti, Osvaldo Bevilacqua e Cesare Bocci.





Streaming e social media: l'evoluzione della televisione family-friendly

L'attenzione del MOIGE si è progressivamente estesa dai tradizionali programmi televisivi ai canali web e ai social media, riflettendo l'evoluzione delle abitudini di consumo mediatico delle famiglie italiane. Questa evoluzione è testimoniata dalla stessa denominazione dell'evento, che abbraccia sia il classico "zapping" televisivo sia il moderno "streaming".





Perché è importante il riconoscimento MOIGE per i contenuti family-friendly

In un panorama mediatico sempre più frammentato, i Premi MOIGE rappresentano un importante sigillo di qualità per contenuti educativi e sicuri per le famiglie. L'iniziativa del Movimento Italiano Genitori contribuisce a:

Orientare le scelte di visione delle famiglie.

Incentivare la produzione di contenuti di qualità.

Sensibilizzare l'industria dell'intrattenimento sui temi educativi.

Creare un dialogo costruttivo tra produttori e consumatori di contenuti.



L'appuntamento del 16 giugno alla Camera dei Deputati si conferma quindi come un momento di riflessione e celebrazione della televisione e dei media digitali di qualità, sempre più centrali nella formazione delle nuove generazioni.





Per info:

06 32 36 943

06 23 32 01 297

[email protected]