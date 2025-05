Domani, 1° giugno 2025, potremmo assistere a un evento raro: l’aurora boreale visibile anche dall’Italia. La causa è una forte eruzione solare avvenuta oggi dalla regione attiva 4100, con un flare di classe M8.2 che ha prodotto una espulsione di massa coronale (CME) diretta verso la Terra.

Secondo i modelli NASA, l’arrivo della CME è previsto per le 14 ora italiana di domenica, con la possibilità di una tempesta geomagnetica di livello G2-G4, ovvero abbastanza intensa da rendere visibili aurore anche a latitudini medie, come quelle del nostro Paese.

Attesi anche fenomeni rari come le SAR e STEVE, visibili in cieli bui e sereni. Potrebbe essere l’occasione migliore per osservare l’aurora boreale in Italia dal grande evento di ottobre 2024.

