In questo momento non facile per tutti e davvero terribile per alcuni, gli artisti non si fermano. La dj producer ligure Ross Roys ad esempio lo scorso 8 marzo sul mio canale MixCloud un dj set dedicato a tutte le techno girls... "E' una piccola iniziativa, ma spero regali un po' di energia in un momento così difficile per tutti.", racconta. E sono arrivo anche altri due dj set, uno per i papà e un altro per una data speciale, quella del suo compleanno.

I dj set sono disponibili su MixCloud (https://www.mixcloud.com/rosaria-giudice) o su YouTube (bit.ly/RossRoysYouTube).



Stai creando nuova musica nel tuo studio di registrazione?In questo momento sto mettendo a punto nuove sonorità da utilizzare nelle mie nuove produzioni techno. Finora ho prodotto soprattutto musica tech house, ma la mia direzione credo proprio sarà la techno.

Che cosa stai facendo in questo momento di stop?Questo periodo difficile ci dà comunque l'opportunità di sperimentare perché abbiamo tanto tempo a disposizione per poter anche sbagliare e riprovare, senza dover andare per forza a colpo sicuro come quando si ha una vita frenetica.

Cosa vorresti fare quando potrai di nuovo far divertire la gente?Quando tornerò a far ballare la gente lo farò con set rinnovati nello stile e nelle sonorità. Spero che questa vicenda ci faccia fare squadra finalmente e che i gestori di club imparino ad apprezzare un po' di più il Made in Italy.

Come passi il tanto tempo che resta?Nel tanto tempo libero che ho faccio giardinaggio, un'attività che aiuta a rasserenare la mente.







lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/