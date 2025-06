Con il cuore a Napoli e il mondo come palcoscenico, Luca Volpe è oggi riconosciuto come il mentalista italiano più famoso e richiesto a livello internazionale, protagonista indiscusso nei più esclusivi eventi privati e aziendali del jet set globale.

Con oltre 25 anni di esperienza, Luca ha portato il suo stile unico di mentalismo in tutto il mondo, esibendosi per grandi brand internazionali come Amazon, Rolex, Qatar Airways, Accenture e intrattenendo celebrità del calibro di Michael Bay, Sara Sampaio, Vita Sidorkina e Valerya Lapidus in location di assoluto prestigio.

Il suo show unisce eleganza, mistero e coinvolgimento del pubblico in un’esperienza tailor-made, pensata per eventi di alto profilo dove l’intrattenimento deve essere all’altezza della qualità e dell’immagine del brand ospitante.

Di recente, Luca è stato insignito della più alta onorificenza dal prestigioso Magic Circle di Londra: Member of the Inner Magic Circle with Gold Star, un riconoscimento che conta solo 200 membri nel mondo tra cui Dynamo e David Copperfield. A premiarlo pubblicamente è stato Marvin Berglas, presidente del Magic Circle.

Il futuro è altrettanto brillante: Volpe si prepara a lanciare il suo nuovo spettacolo pubblico a Londra, che promette di ridefinire i confini tra mentalismo, arte scenica e psicologia. per poi partire in tour in occasione di eventi riservati e corporate show per brands internazionali.





Links:

Premiazione al Magic Circle: https://youtube.com/shorts/KkO7AFykpEs?si=JN79X4xg0gkCDdgh

Promo Internazionale: https://youtu.be/8YmBg22-LbA

Rai uno: https://youtu.be/7x2M4WmAGfE

Press Kit: https://www.lucavolpe.com/it/files/PRESSKITFINAL.pdf