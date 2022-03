Il favorito ai prossimi Oscar per la categoria Miglior attore è Will Smith per la sua performance nel biopic King Richard che gli ha fatto guadagnare tutti i premi chiave: dal Critics Choice Award al BAFTA, dal Golden Globe al SAG Award confermando le previsioni dei mesi precedenti.

Gli unici che possono ribaltare questo attesissimo verdetto sono i due attori che hanno vinto più Film Critics Awards durante la Stagione dei Premi: Benedict Cumberbatch per Il potere del cane e Andrew Garfield per Tick, tick...Boom