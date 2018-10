Intervista a Jacopo Bertolini di Kumusic: piacciono i top dj… o piacciono i format?

Abbiamo fatto due chiacchiere veloci con Jacopo Bertolini di KUMUSIC, agenzia italiana di promozione & comunicazione che fa ballare il mondo con programmi come Kumusic Radio Show.

Ed ha contribuito a lanciare un party di grande successo come IDOL, che ha preso vita in contemporanea a Ibiza al Sankeys e, tra gli altri, pure al Cocoricò di Riccione. Molte delle cose che dice in questa bella intervista non le dicono in molti.

Fate caso a come Jacopo racconta la differenza tra dj e format, cosa dice sui festival e qual è la sua idea su ciò che stanno facendo i club italiani.





Che stai facendo di bello in questo periodo?

Tutto il nostro team è impegnato in una costante analisi del mercato per poter consigliare al meglio i nostri clienti. Stiamo rinnovando i nostri strumenti di comunicazione per essere più incisivi e competitivi nel mercato.



Come è andata la tua estate 2018?

Per la nostra agenzia è stata un'estate di soddisfazioni e crescita, abbiamo lavorato e collaborato con importanti strutture su Ibiza e Riccione che ci hanno permesso di ampliare il nostro "sapere" in termini di social media marketing, grafica e strategie clubbing. E' stata un'estate all'insegna del lavoro e dell'apprendimento.



Tendenze musicali: cosa funziona e cosa forse in questo momento non funziona?

Cosa funziona… tutto e niente. Il mercato è frazionato e molto territoriale, della serie "a ogni paese il suo sound", non c'è un genere come per un periodo è stata l'EDM a mettere tutti d'accordo. Si parla di Tech house come il nuovo "fenomeno" musicale ma sinceramente non penso possa attecchire in tutti i paesi. La musica da club ora la ascolti nei club e la musica "radio friendly" la ascolti in radio o sulle piattaforme streaming come Spotify. Ma ci piace pensare che, in questo momento di stallo, salterà fuori quel qualcuno che sappia fare la differenza con l'originalità che nessuno si aspetta.







Maggiori info su KUMUSIC su kumusic.it

Tutta l'intervista è disponibile a questo link: goo.gl/Ea6i4Y