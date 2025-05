Un viaggio magico tra leggende antiche, amori proibiti e montagne rosa. L’autore calabrese ci racconta il suo legame profondo con le Dolomiti e svela i retroscena del suo primo romanzo fantasy, ispirato all’enrosadira e ai miti di re Laurino e Moena.

Ciao, Enrico. Da dove nasce l’ispirazione per il nuovo romanzo “Petali di spine”?

Ciao! Nasce dal mio profondo amore per le montagne più belle del mondo, ovvero le Dolomiti. Dopo avermi donato l’ispirazione per scrivere due precedenti romanzi, di genere romance, e uno spin off, mi ha spinto a scrivere questo fantasy che ripercorre le origini arcaiche di una delle leggende più suggestive delle Dolomiti.

Come mai hai deciso di cimentarti nella letteratura fantastica?

Sono stati vari aspetti a spingermi in questa nuova impresa. In primis desideravo fortemente raccontare, in chiave romance, la leggenda legata alle origini di questo fenomeno naturale, e affascinante, che è l’enrosadira. Si tratta del momento in cui, all’alba e al tramonto, le Dolomiti si tingono di rosa.

E poi, essendo una persona che ama sperimentare e cimentarsi in nuove sfide, ho voluto immergere il mio stile di scrittura nel genere fantasy. D’altronde la scrittura è anche, e soprattutto, sperimentazione.

Sperimentare richiede documentazione e ricerca: un’opportunità per migliorare affinare la propria scrittura.

Quali suggestioni evocano le ambientazioni?

Ci troviamo tra le Dolomiti, queste montagne tanto meravigliose quanto fragili.

Suscitano sicuramente suggestioni di bellezza, accompagnate dall’unicità dei paesaggi. Ci sono luoghi in particolare che, ogni volta, mi fanno letteralmente commuovere. Tra questi il Lago di San Pellegrino, nelle cui acque cristalline si specchia la Cima dell’Uomo, oppure il Lago di Carezza che nel contesto in cui si trova, rappresenta un vero e proprio dipinto fatto da madre natura.

In inverno, poi, con il soffice manto nevoso che ne ricopre ogni superficie, questi luoghi appaiono incantati.

Hai già in mente qualche progetto per il futuro?

Sto lavorando a una nuova storia, con la quale torno al mio genere originario, ovvero il romance.

Per adesso non posso svelare altro.





