di Alfonso Ferrari - In un contesto di transizione ecologica sempre più urgente, il Conto Termico rappresenta uno strumento centrale per incentivare l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Ne parliamo con Roberto Tuccillo, Presidente di GREENPROJECT4, ormai da anni in prima linea nei progetti di sostenibilità ambientale.



Presidente Tuccillo, può spiegarci in parole semplici cos’è il Conto Termico e perché oggi rappresenta un’opportunità strategica per cittadini e imprese?Il Conto Termico è un meccanismo di incentivazione che permette di recuperare parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica o per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. È uno strumento estremamente concreto, che premia chi sceglie soluzioni sostenibili, come le pompe di calore, i pannelli solari termici o le caldaie a biomassa. Oggi più che mai, rappresenta un’opportunità strategica per abbattere i costi energetici e contribuire in modo attivo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Si parla sempre più spesso di un’evoluzione verso il Conto Termico 3.0. Cosa cambierà secondo lei e quali benefici potrà portare?Il Conto Termico 3.0 mira a semplificare ulteriormente le procedure, ridurre i tempi di accesso agli incentivi e digitalizzare completamente il processo. Questo significa meno burocrazia e più velocità nei rimborsi. È un passo avanti fondamentale per coinvolgere un numero maggiore di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche in un percorso di efficienza energetica reale e misurabile.

Come GREENPROJECT4 state già lavorando in questa direzione?Sì, assolutamente. Come GREENPROJECT4 ci impegniamo ogni giorno per accompagnare i nostri clienti nella transizione ecologica. Offriamo consulenza tecnica, gestione delle pratiche GSE, e un supporto completo per l’accesso al Conto Termico. Ci stiamo anche preparando per le novità del 3.0, investendo in soluzioni digitali che rendano tutto più semplice e accessibile.

Qual è il suo messaggio alle famiglie e alle imprese italiane?Il mio messaggio è chiaro: investire in efficienza energetica oggi non è solo una scelta responsabile, ma anche un’opportunità economica. Il Conto Termico è uno strumento concreto e vantaggioso: sfruttarlo significa risparmiare, migliorare la qualità della vita e contribuire alla tutela dell’ambiente. GREENPROJECT4 è pronta ad accompagnarvi in questo percorso.