Tra le figure femminili più stimate del panorama manageriale italiano e più volte inclusa nella classifica di “Forbes” delle 100 donne leader più influenti, Cristina Scocchia racconta il suo percorso nell’autobiografia Il coraggio di provarci. Una storia controvento.



Il percorso di Cristina Scocchia, un modello per le giovani

È partita da Coldirodi, una frazione di Sanremo. Oggi, Cristina Scocchia è AD di Illycaffè. La sua storia è un’ispirazione per tante donne perché parla di una ragazza di provincia cresciuta in un ambiente modesto che è riuscita ad arrivare ai ruoli apicali di rinomate aziende come KIKO Milano e L’Oréal grazie alle sue competenze e alla sua determinazione. È lei stessa a raccontare il suo percorso nel libro autobiografico edito da Sperling & Kupfer, cominciando proprio dall’attività legata ai fiori. “I crisantemi – racconta – per me sono il simbolo di un'infanzia felice e rappresentano la voglia di provare a conquistare quella quarta carta, che insieme a impegno, passione e determinazione mi avrebbero permesso di fare poker. Sono nata in una famiglia unita, ma certamente non benestante. Sono nata in provincia, in un paesino piccolo, bellissimo ma con poche opportunità e per di più sono donna”. Il suo obiettivo professionale è sempre stato quello di diventare Amministratore Delegato ed è ciò che disse, con la sfrontatezza tipica della gioventù, durante il colloquio per entrare come stagista alla Procter & Gamble. “Per tutti il mio era un sogno fuori portata, solo mio padre ci ha sempre creduto”, ricorda.



Cristina Scocchia: “La migliore strategia per promuovere le donne è il merito”

“Se ci rifletto il più grande ostacolo che ho dovuto superare è stato quello di trovare l'opportunità di dimostrare se e quanto valevo – afferma Cristina Scocchia – Per questo devo ringraziare Procter & Gamble, anzi ‘mamma Procter’, perché so che esistono sempre delle eccezioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi noi donne lottiamo molto di più per raggiungere i nostri traguardi”. La manager non può che notare che “se è vero che il talento è equamente distribuito tra ricchi e poveri e tra uomini e donne, le opportunità di dimostrarlo no, non sono equamente distribuite”. Nell’autobiografia, l’AD di Illycaffè riporta anche gli episodi di disparità di genere che ha vissuto sulla propria pelle, come quando durante il suo incarico per l’Oréal a Milano, un fornitore la scambiò per una segretaria. “Saluta tutti con il canonico ‘Buongiorno, dottore’ poi si gira verso di me e mi porge il cappotto dicendomi: ‘Signorina, può appenderlo per favore’. ‘Volentieri” rispondo. E mi presento: ‘Piacere, sono l'amministratore delegato’”. Situazioni che ha notato si verificano soprattutto in Italia. “All'estero non ho mai avuto bisogno di affermare i miei diritti o di chiedere una parità di trattamento. Qui è capitato. Scherzando dico che ho scoperto di esser donna a 40 anni, al mio rientro in Italia”. Anche se la strada è ancora lunga per raggiungere la parità di genere, Cristina Scocchia dice di intravedere dei cambiamenti, grazie pure a misure come le quote rosa: “Le considero una medicina amara, amarissima, ma necessaria”. Poi aggiunge: “Per diminuire il divario di genere sono convinto ci si deve impegnare su tre fronti. Cambiare la cultura per cui se una donna vuole fare carriera è ‘ambiziosetta’ mentre un uomo è determinato; capire che a parità di diritti corrisponde parità di doveri nella cura della casa e della famiglia; avere uno Stato che aiuta la genitorialità. Senza dimenticare mai che la migliore strategia per promuovere le donne è il merito”.