Dal 16 maggio il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali

Dopo l’ottima accoglienza ricevuta a marzo con “Veronica” che ha anticipato il nuovo percorso della band, Il Diavolo e l’Acqua Santa presenta ora “Non ti piace più”, una ballata pop densa di melodia e urgenza emotiva, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 16 maggio.

"Non ti piace più" è un piccolo inno d'amore, intimo e gridato, una dichiarazione a cuore aperto, la rappresentazione di un istante, il momento dell'incrinatura: ciò che sembrava dover durare per sempre, cambia una volta per tutte. «Speravi fossi forte, ma non basta».

Dolcezza e consapevolezza, ricordi e rimpianti che si alternano in quella inarrestabile sezione ritmica che è la vita. Qui, la voce che senti è fragile perché sta esplodendo. “Non ti piace più” è una ballata pop che condensa melodia e urgenza emotiva, è un manifesto sonoro, un disegno crudo e sincero. È una ferita che canta, e che non ha paura di farlo.

Ascolta il brano

https://ildiavoloelacquasanta.lnk.to/nontipiacepiu

Il Diavolo e l’Acqua Santa è una band in viaggio dal 2010, guidata dalla voce e dalla chitarra di Thomas Reggiani, con Diego Brancaccio al pianoforte e alle tastiere, Manuel Benedetti al basso e contrabbasso, e Alessandro Mazzoli alla batteria e percussioni. Una formazione eclettica che affonda le radici nel rock’n’roll e nello swing all’italiana, contaminandosi nel tempo con il cantautorato e le influenze internazionali, fino a diventare una delle realtà più riconoscibili del panorama live italiano.

Dal tour in Germania al Summer Jamboree, dalle piazze gremite ai teatri, la band ha costruito una carriera ricca di concerti, progetti e trasformazioni. Dopo album, tour tematici e sperimentazioni sonore, nel 2025 Il Diavolo e l’Acqua Santa è pronto a lanciare il VICE CREAM Tour. Sarà un tour energico, vitale, scintillante: un ritorno in piena regola alle atmosfere Ottanta.

“Non ti piace più” anticipa il nuovo album e segna un altro tassello di un percorso in costante evoluzione. Un brano che conferma la cifra stilistica della band: autentica, elegante, mai prevedibile.

Hyperlink: bit.ly/ildiavoloelacquasanta