Le nazioni, le società, i popoli forgiano i propri eroi. A volte c’entrano il bersaglio, altre volte sbagliano clamorosamente. Purtroppo l’attuale assetto mondiale pare orientato a costruire mondi ed eroi negativi. Chi non ha vissuto in prima persona gli orrori dei conflitti planetari si infiamma per far valere il proprio punto di vista che, guarda caso, spesso coincide con la voglia di soverchiare i propri simili. In giro vi è una sorta di terza guerra mondiale a pezzi, è un dato di fatto.

Nel 2021 la gente, i ragazzi, la pensavano diversamente. In Italia guardavano con entusiasmo a quattro piccoli eroi della strada: infatti è dal selciato romano che sorgono i Maneskin. Era il 2021, si diceva, nonostante il Covid, l’Italia vantava gli artisti italiani più ascoltati del mondo su Spotify, con 22 milioni di ascoltatori e con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali. La loro ascesa continuò. Nelle classifiche internazionali riuscirono a collezionare un nuovo risultato da record, mai raggiunto prima, posizionandosi sesti con I wanna be your slave e decimi con Beggin' nella Uk Singles Chart, confermandosi così la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.

I Wanna be your slave occupò anche la prima posizione della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard Usa. L’abbandono momentaneo di Damiano David non permette di segnalare nuove uscite discografiche della band. Per i fan dei libri, è uscito un appassionante thriller cucito intorno al mondo dei Maneskin.

Nome in codice: Maneskin, di Mimmo Parisi

Nome in codice: Maneskin (LINEA-R, pag. 250). Il romanzo porta la firma di Mimmo Parisi, autore del fortunato Il suo nome è Bono Vox, e si snoda attraverso una narrazione che mescola abilmente elementi di suspense e introspezione personale. Figura cardine dello scritto è Pierre Rossi, poliziotto assegnato alla scorta della celebre band italiana dei Maneskin. L’autore propone ai lettori un’indagine profonda sui temi dell’identità, della corruzione e della redenzione. Pierre Rossi, uomo d’azione abituato a servire e proteggere, si trova catapultato in un mondo scintillante e al contempo minaccioso.