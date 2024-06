Miki Garzilli, tra i dj house italiani più affermati, ogni pomeriggio fa il pieno di energia su Radio Studio Più dalle 14 alle 17 con I Feel Good, uno show pieno di musica e divertimento.



“I Feel Good”, su Radio Studio Più, sono in pratica 180 minuti, ogni pomeriggio, dedicati all’infotainment, con molti spazi dedicati alla musica dance ed un’interazione sistematica con gli ascoltatori tramite WhatsApp. All’inizio di ogni ora, ecco 20 minuti chiamati Party Time, con il meglio della musica elettronica attuale… e non. E’ uno show davvero coinvolgente… come del resto la musica di Miki Garzilli.



Infatti ha regalato negli anni la sua voce anche spot di successo assoluto, ha suonato a Mykonos e nei migliori club italiani, tra cui il Sesto Senso ed il Dehor di Desenzano. Per anni è stato organizzatore e promotore del Moorea Party in quel di Saint Tropez, la festa che ogni 14 luglio celebra a suon di house music la festa nazionale francese. Non è tutto, già a lungo protagonista ad Ibiza, Garzilli oggi spesso torna sull’isola della musica e regala il suo sound a ai party più esclusivi…

Ma chi è Garzilli? Nato a Milano, eclettico e in continua evoluzione musicale è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e obbiettivi, sperimerntando sempre nuovi percorsi di musica. Non ama catalogare i propi suoni in unico genere ma si percepiscono facilmente le sue radici House, influenzate da tutto cio’ che è ritmo ed energia.

Seguire tutto ciò che fa Garzilli è facile. Basta cliccare sulla sua pagina Instagram.