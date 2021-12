La Juventus è tornata a vincere battendo in trasferta il Bologna per 2-0. Nella nebbia del Dall'Ara - a fine partita dagli spalti praticamente di vedeva ben poco di cosa stesse accadendo in campo - la squadra di Allegri ha giocato da provinciale portando a casa il risultato, pur senza meritare la vittoria.

Una per tempo le due reti dell'incontro. La prima al 6' con un contropiede di Morata che serve Bernardeschi che a sua volta controlla riuscendo a servirgli una palla in grado di metterlo davanti alla porta. Morata gira in rete di destro per l'1-0 dei bianconeri.

Il Bologna fa la partita e la Juve replica di rimessa... e ancor di più nel secondo tempo, con la squadra di Allegri arroccata davanti alla propria area, con i suoi giocatori con stipendi da 5 milioni netti all'anno che si gettano a corpo morto per contrastare i tiri degli avversari in modo da evitare l'ennesimo pareggio.

E nel momento migliore del Bologna arriva il secondo gol juventino, con Cuadrado che dalla destra calcia sul lato opposto della porta difesa da Skorupski, che viene superato perché la traiettoria della palla è nettamente deviata dalla schiena di un proprio difensore.

Sul 2-0 la Juventus si crede addirittura una squadra e si azzarda ad impostare qualche azione, riuscendo persino a rendersi pericolosa in un paio di occasioni.

Il Bologna si addormenta nella nebbia e non si rende più pericoloso, così in classifica rimane fermo a 24 punti, ultimo posto nella colonna di sinistra, mentre la Juve si porta al sesto posto a 31 punti, gli stessi della Roma, oggi vittoriosa a Bergamo.







