Lando Norris ha chiuso la stagione 2024 con una vittoria, tagliando per primo il traguardo del Gran Premio di Abu Dhabi, consentendo così alla McLaren di riprendersi il titolo Costruttori in Formula 1 dopo l'ultimo conquistato nel 1998. La vittoria di Norris ha coronato un'annata straordinaria per la scuderia di Woking, segnando un ritorno ai vertici della Formula 1 dopo oltre due decenni.

Partito dalla pole, Norris ha mantenuto il controllo della gara fin dall'inizio, stavolta sfruttando al massimo la sua posizione in griglia, mentre il caos imperversava alle sue spalle già subito dopo il via, con il corpo a corpo tra il suo compagno di squadra Oscar Piastri e Max Verstappen (Red Bull) che sono andati entrambi in testacoda ed hanno potuto ripartire perdendo però molte posizioni. Successivamente, Verstappen è stato penalizzato con 10 secondi, mentre Piastri ha dovuto far fronte anche ad una collisione con la Williams di Franco Colapinto.

Nessun problema invece per Norris che ha gestito la gara in modo impeccabile tagliando il traguardo con un vantaggio di cinque secondi sulla Ferrari di Carlos Sainz e di oltre 30 sull'altra rossa di Charles Leclerc, autore di una straordinaria rimonta, visto che partiva dalla 19ª posizione.

Lotta in casa Mercedes, con Lewis Hamilton che nell'ultimo giro ha superato George Russell, chiudendo al quarto posto l'avventura con la scuderia che lo ha consacrato tra i migliori piloti di tutti i tempi.

Max Verstappen, nonostante testacoda e penalità, è comunque riuscito a concludere la gara al sesto posto, mentre il suo compagno di squadra, Sergio Perez, si è ritirato al primo giro, dopo un testacoda, alimentando così ulteriormente le voci di una sua esclusione dal team austriaco per la prossima stagione.

Confermata la crescita di Alpine con la gestione Briatore, con Pierre Gasly che ha ottenuto un settimo posto fondamentale per assicurare il sesto posto nel campionato Costruttori alla casa francese. Con la stessa vettura bene anche il debuttante Jack Doohan, che ha chiuso al 15° posto, accumulando esperienza preziosa in vista della sua prima stagione in Formula 1 che inizierà il prossimo anno.

A punti anche la Haas con l'ottavo posto di Nico Hulkenberg, mentre Kevin Magnussen, al suo ultimo GP con il team, ha chiuso 16°. In top ten anche la Aston Martin, grazie a Fernando Alonso nono, mentre risulta non pervenuto Lance Stroll, autore di una gara anonima, che ha chiuso in14ª posizione. Ultimo pilota a punti Oscar Piastri.

Alla fine sono 666 i punti conquistati da McLaren contro i 652 della Ferrari. Da aggiungere che Piastri ha conquistato il secondo gradino del podio nel mondiale Piloti con 374 punti davanti a Leclerc (356).