Nella notte i Gotham Awards hanno ufficialmente aperto le danze della Stagione dei premi. Anche se una corrispondenza con gli Oscar non avviene dal 2020, l’anno di Nomadland, i loro verdetti sono comunque importanti per prevedere i possibili nominati agli Academy Awards.

A tal proposito 4 vincitori dei Gotham dello scorso anno su 6 categorie corrispondenti hanno ottenuto successivamente la nomination agli Oscar.

Quest'anno A different man di Aaron Schimberg, presentato con successo all'ultimo Festival di Berlino, ha vinto il premio per il Miglior film. Tra gli altri vincitori spiccano: Nickel Boys, Sing Sing e All We Imagine as Light.