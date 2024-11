Bologna, Champion sempre amara: perde 2-1 col Lille

Nel quinto turno di Champions League il Bologna trova la prima rete della sua campagna europea, ma esce sconfitta anche contro il Lille per 2-1 al Dall’Ara. Gli emiliani giocano un buon primo tempo, ma al 44’ regalano di fatto l’1-0 a Mukau. Nella ripresa la squadra di Italiano pareggia i conti al 63’ grazie all’incornata di Lucumi, ma tre minuti più tardi Mukau batte nuovamente Skorupski per il 2-1 finale. Rossoblù ancora a 1 punto.

Juventus, quel gol chiamato desiderio: 0-0 con l’Aston Villa

La Juve non svolta in Champions League. Nella quinta giornata della fase a girone unico la squadra di Thiago Motta non va oltre lo 0-0 con l’Aston Villa e resta lontana dalla “Top Eight” a quota 8 punti. A Birmingham va in scena una gara molto tattica con poche giocate nell’uno contro uno e tanto equilibrio. Nel primo tempo Di Gregorio respinge una conclusione di Watkins e nel recupero una punizione di Digne si stampa sulla traversa. Nella ripresa poi Martinez respinge sulla linea un’incornata di Conceicao con un mezzo miracolo, Locatelli mura un destro ravvicinato a botta sicura di McGinn e nel recupero Manzano annulla un gol di Rogers per un fallo di Diego Carlos su Di Gregorio.