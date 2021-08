Quattro le Ducati presenti nelle prime due file della griglia del GP della Stiria, in programma domenica al Red Bull Ring di Spielberg.

Miglior tempo nelle qualifiche e pole per Jorge Martin (Pramac) che a sorpresa, con il tempo di 1'22.994, è stato più veloce di quasi 4 decimi del suo compagno di squadra, Johann Zarco, che partirà in sesta posizione.

Dalla seconda piazza prenderà il via Francesco Bagnaia, con la prima delle Ducati ufficiali, mentre l'altra guidata da Jack Miller partirà dalla prima casella della seconda fila. Terzo tempo (poiché il migliore che gli avrebbe valso la pole gli è stato tolto per essere andato fuori tracciato alla curva 9) per Fabio Quartararo (Yamaha) a 81 millesimi dal primo. Infine, è la Suzuki di Miller ad occupare la quinta posizione.

Come sempre buona la prestazione dell'Aprilia con Aleix Espargar settimo, affiancato da Marc Marquez, nonostante una caduta nel Q2, con la prima delle Honda. Di lato avrà Maverick Vinales con l'altra Yamha ufficiale.

Eighth on the grid for @marcmarquez93! 😲



This was where his pole position challenge ended! 💢#StyrianGP 🏁 pic.twitter.com/bzEYZaHAdK