Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 15 dicembre nelle radio

“Un'altra stupida canzone” è il nuovo singolo dell’eclettico artista Marco Bolzan, sui principali stores digitali e dal 15 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Il brano racchiude l'esigenza dell'autore di riuscire a raccontarsi e a raccontare le proprie emozioni attraverso la scrittura delle canzoni. Uno sfogo dovuto dall’incapacità di esternare sensazioni e sentimenti. La voglia di essere ascoltato, riuscendo a comunicare solo attraverso “un'altra stupida canzone”.

“Come una stella che passa veloce e si spegne nel cielo ma allo stesso tempo accende dentro noi un desiderio, così che la musica possa lasciare un segno nei cuori di chi la ascolta.” Marco Bolzan

Storia dell’artista

Mi avvicino alla musica fin da bambino condividendo la passione per il canto con la nonna. Nel 2021 mi iscrivo alla scuola di canto per coltivare questa mia passione per la musica acquisendo competenze di tecnica vocale e nozioni sempre nuove. Per quanto riguarda le mie esperienze in ambito musicale, oltre alle varie esibizioni compiute con la scuola di canto, ho partecipato a maggio al provino di X-Factor a Milano e a giugno a quello di Amici a Roma. Sempre a Roma ho partecipato al “Vibra Song Contest” classificandomi al terzo posto nella categoria inediti, dove, grazie al mio primo singolo “Ma la notte” (scritto da Massimo Moras e prodotto e pubblicato in collaborazione con Andrea Ravasio) mi sono aggiudicato un mastering agli Abbey Roads Studios di Londra. Successivamente ho pubblicato altri due singoli provando a sperimentare generi diversi tra di loro, “XVII FEBBRAIO” e “GRAZIELLA”. Sto lavorando alla realizzazione di altri brani che verranno presto pubblicati.

Il canto è per me un momento di libertà da condividere, uno strumento comunicativo potentissimo capace di unire le persone. Studio per migliorarmi e spero un giorno di poter trasmettere emozioni attraverso la mia voce e la mia musica.

Facebook: https://www.facebook.com/marco.bolzan.12

Instagram: https://www.instagram.com/_marcobolzan_

YouTube: https://youtube.com/@marcobolzan9050?si=fWtL0ZhsqkktT 5iQ

TikTok: https://www.tiktok.com/@marcobolzan?_t=8hQt3LYpwKu&_ r=1

Spotify:https://open.spotify.com/artist/5ErNxl7kmsjFYWgeNrHmw6