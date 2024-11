I recenti Hollywood Music in Media Awards hanno svelato i primi indizi sui favoriti per l'Oscar alla Miglior Canzone Originale. Le due canzoni di Emilia Perez, "El Mal" e "Mi Camino", composte da Clément Ducol e Camille, sono sicuramente in lizza.

Tuttavia, Diane Warren, con la sua esperienza e il brano "The Journey" da The Six Triple Eight potrebbe raggiungere un nuovo record conquistando per l’8° anno consecutivo la nomination agli Oscar, e dunque raggiungendo quota 16 dopo la candidatura ottenuta lo scorso anno per The Fire Inside (Flamin’ Hot).

Dietro di loro Pharrell Williams, con "Piece by Piece", torna a contendersi il premio, mentre altri artisti come Miley Cyrus, Ed Sheeran e il nostro Guadagnino con Reznor e Ross per Challengers arricchiscono un quadro già di per sé molto competitivo.