“Rebellion” è il singolo dell’artista Sir Francis, per Underbridge Records e distribuito da Virgin Music Group, dal 25 ottobre sui principali stores digitali e in radio in promozione nazionale. “Rebellion” è un viaggio sonoro tra le strade dure e la ribellione interiore di Sir Francis. Con versi potenti e immagini vivide, il brano cattura l’energia cruda della vita urbana: asfalto, rabbia, e una società che sembra soffocare l’anima. Sir Francis fonde liriche riflessive con una produzione che evoca l’hip-hop classico, mantenendo un ritmo contagioso e coinvolgente. La canzone affronta temi di lotta personale e collettiva, con un forte richiamo alla ribellione contro il conformismo e le ingiustizie. “Rebellion” è un brano che lascia il segno, grazie alla sua carica emotiva e alla fusione di suoni gangsta, classici e moderni.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3kzdgHvNIycDvpl68yyumx?si=kZJK7Y46R6qwKT6uNp4ESA

Storia dell’artista

Sir Francis (classe 1999) è un rapper originario di Archi (CH), riconosciuto per il suo stile crudo e autentico. I suoi testi affrontano tematiche profonde come la lotta interiore, la critica sociale e le sfide della vita di strada, intrecciando immagini vivide con riflessioni personali. Con la sua capacità di fondere suoni classici e contemporanei del rap, Sir Francis si sta affermando come una voce distintiva e originale nella scena musicale italiana.

Facebook: https://www.facebook.com/francesco.spinelli.1610

Instagram: https://www.instagram.com/sir_francis.99