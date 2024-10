Il brano della rock band siciliana sugli stores digitali e dal 25 ottobre nelle radio

“Night Walker”, è il singolo dell’eclettica rock band de La Triade, siciliana d’origine ma dal chiaro sound d’oltreoceano. Il brano è disponibile sui principali stores digitali e dal 25 ottobre nelle radio in promozione nazionale. Arrangiamenti curati nei minimi dettagli che incarnano il mood della band che va dritta al sodo senza perdersi in chiacchiere. Un rock dalle sfumature acide che colpisce già dal primo ascolto e destinato a rimanere in testa. Interpretazione vocale degna di nota che non lascia scampo ad interpretazioni: qui si fa musica, col cuore, con l’anima… sensazioni d’altri tempi. A conferma di una maturità raggiunta grazie ai tanti anni di musica sulle spalle, La Triade si conferma come una delle nuove realtà più interessanti del panorama indipendente italiano.

“Night Walker” parla di un uomo che giunge ad una propria e vera illuminazione prima che per lui fosse troppo tardi… Un uomo vittima dei suoi stessi vizi carnali che si ritrova con la propria Anima affranta, ed un corpo usato come fosse un pezzo di carta. Giunge per lui però il momento dove capisce che finalmente è giunta l’ora di Amare la propria anima, affrontando una volta e per tutte i demoni che la imprigionano.

“Il brano incarna una vera e propria sfida personale! Un uomo che con coraggio e sacrificio giunge alla Redenzione… è un uomo libero. E niente e nessuno lo potrà più tentare!” La Triade

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/5Xybsyo48oHIYTY4FfmKSn?si=15a3702b91db48c7

Storia della band

La Triade è una rock band che nasce nel paese di Corleone nel 2024. Formata dai fratelli Trombaturi Leoluca (cantante e chitarrista), Trombaturi Andrea (bassissta) e da Scianni Leoluca (batterista). La band nasce con una visione chiara, sostenuta da una passione musicale che unisce un Triplice Sentiero di Conoscenza Personale, Culturale, e soprattutto Musicale nata per essere elargita. La Triade propone un genere musicale definito nei modi più svariati: originale, tosto, nudo e crudo… a volte un po’ blues, a volte psichedelico… incorniciato da Power Riff che riecheggiano antiche melodie popolari.

È stato un atto di coraggio? È stata pazzia? Non si sa! La cosa certa è che la band ha iniziato a far ascoltare la propria musica dal vivo: ha conquistato piazze, ha macinato chilometri e sin dalla prima esibizione il riscontro del pubblico è stato travolgente. Elogi arrivati anche da altri colleghi musicisti, non solo dal pubblico. Tutto questo è il carburante e la forza che sostiene la band e la porta ad elaborare sempre nuove sonorità, in continua evoluzione. Recentemente La Triade si è esibita, con grande soddisfazione, sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, partecipando come concorrenti di uno dei contest musicali più longevi e importanti d’Italia.

Instagram: https://www.instagram.com/triade_band_official/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561082371940

YouTube: https://www.youtube.com/@triadeofficial