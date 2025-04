Diventa sempre più possibile il recupero dell’ex Convento dei Cappuccini, da oltre dieci anni in stato di abbandono: dopo il finanziamento, ottenuto per realizzare la “Casa della Posta”, un centro d’accoglienza per soggetti in difficoltà, coi fondi disposizione del PNRR per l’importo di circa 1.100.000 euro, nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione dell’inserimento nella graduatoria delle opere finanziate dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in attuazione del Pr FESR Sicilia 2021-2027 del Comune di Milazzo (gli altri due della provincia di Messina sono Santa Lucia del Mela, Caprileone e Mazzarrà S. Andrea) del progetto esecutivo denominato “Cappuccini Youth sport hub”, che prevede l’adeguamento di un’altra ala della struttura comunale per adibirla a centro di aggregazione giovanile.

Il finanziamento ottenuto ammonta a 715 mila euro. Si tratta di una progettualità quella redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede non solo l’intervento strutturale; ma anche la fornitura degli arredi e ciò che si rende necessario “per creare una realtà tale da divenire efficace strumento di riqualificazione ambientale volto a contribuire al miglioramento della qualità della vita della comunità con una particolare attenzione alla coesione sociale e allo sviluppo personale e sociale dei minori. L’obiettivo è far sì che il Centro “Cappuccini Youth Sport Hub” possa diventare un ambiente inclusivo e stimolante per minori.

I ragazzi saranno accolti al loro primo accesso in un incontro con la famiglia, per comprendere le esigenze individuali e definire un percorso educativo personalizzato. Gli spazi saranno suddivisi per aree con funzioni differenti e tuttavia facilmente riconfigurabili in base alle esigenze. Sarà presente un’area relax, una sala gioco, due sale dedicate all’attività sportivo-motoria ed un’ampia area dedicata allo studio individuale o di gruppo. Saranno utilizzati strumenti digitali/app per la comunicazione e questionari. “La realizzazione del centro “Cappuccini Youth Sport Hub” restituirà alla città e ai giovani di Milazzo un luogo sicuro, gradevole, stimolante ed inclusivo, che dia spazio allo sviluppo personale e sociale dei ragazzi – ha detto il Sindaco Pippo Midili –. Il coinvolgimento in iniziative sane, positive e propositive, sarà strutturato nel solco dell’ambizioso obiettivo di allontanamento dal rischio di devianza.

Siamo contenti per essere riusciti ad ottenere quest’ulteriore finanziamento, che si somma a quanto ottenuto in questi quattro anni e ci consente di proseguire il percorso di recupero d’un immobile abbandono. Vista la consistenza dello stesso abbiamo previsto tre step di rigenerazione. I primi due sono andati a buon fine e riguarderanno il primo piano dell’edificio, ma siamo al lavoro per la terza progettualità, che punta al recupero del pianto terra: anche qui cercheremo d’intercettare i fondi previsti nei nuovi Avvisi regionali e nazionali”.