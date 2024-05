Prodotto da Creativa Music per RTI Music Mediaset Group, il brano racconta un viaggio emotivo tra legami affettivi e avventure della vita.

Ilenia Marzano torna a raccontarsi in musica col nuovo singolo "Heart Beats".

In collaborazione con Giorgio Adamo, il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in oltre 300 radio in tutta Italia.

Scritto a quattro mani da Fabio Codega e Ilenia Marzano, "Heart Beats" nasce come colonna sonora per uno spot Mediaset, commissionato da Paola Vanoni, Produttore Musicale RTI ma il suo provino ha catturato l'attenzione e l'entusiasmo della produzione, trasformandosi in un singolo pieno di energia e significato.

La canzone, con il suo stile pop elettronico con influenze house dance funky, porta l'ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso “le montagne russe delle relazioni umane”.

Ilenia Marzano si ispira al mondo delle giostre, trovando in esse una metafora vivida dei legami tra le persone. “Come due individui che affrontano insieme le avventure della vita – dichiara l’artista - oscillando tra momenti di felicità e difficoltà. La mia convinzione è che il mantenimento di un movimento costante sia essenziale per conservare l'equilibrio”.

Nel singolo, Marzano e Adamo si fondono perfettamente, con le loro voci che si amalgamano alla perfezione, creando un'esperienza musicale coinvolgente e avvincente.



Ilenia Marzano

L'artista, nata a Roma nel '92, ha iniziato a coltivare la sua passione per il canto sin da giovane, durante uno Stage internazionale di musica, dove si è esibita con il Cet di Mogol a soli 12 anni. Dopo aver conseguito la laurea presso il Saint Louis College of Music di Roma nel 2021, ha dato vita a una carriera vibrante e variegata. Ha collaborato con diversi progetti televisivi e concertistici di rilievo, come il Festival della Musica Italiana con il gruppo Abba Celebration aprendo il concerto di Antonella Ruggero nel Lazio nel 2019. Nel 2012, ha prestato la sua voce come corista nei Sat & B di Maria Grazia Fontana durante il tour "Dietro le Apparenze" di Giorgia. Oggi la vediamo impegnata nella creazione di spot pubblicitari per aziende di spicco come Mediaset e Amazon Prime. La sua voce è presente in concorsi cinematografici con il Docufilm Appetricchio, oltre a continuare la sua attività di compositrice per RTI S.p.A.



Featuring d'eccezione

Giorgio Adamo, noto per le sue eccezionali performance teatrali, è attualmente impegnato con tre Musical: Cats con Malika Ayane; Jesus Christ Superstar per la regia di Massimo Romeo Piparo con la star internazionale Anggun, il padre del Rap italiano Frankie H-NRG MC e Lorenzo Licitra e Vlad Dracula come protagonista diretto da Ario Avecone. L’artista, che ha collaborato per molti anni con Fabio Codega, nonostante gli impegni, ha accolto con entusiasmo questo progetto, offrendo la sua voce e la sua esperienza per arricchire ulteriormente "Heart Beats".

Il singolo "Heart Beats" sarà supportato da un'intensa campagna di promozione su oltre 300 radio in Italia, insieme a una presenza attiva sui canali social media di Ilenia Marzano, tra cui Facebook e Instagram, dove gli appassionati di musica potranno seguire da vicino tutte le novità e le performance dell'artista.

Su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/6g5ms04w9ljZt1KqcGYeEG?uid=782d2c1a6a4abc16c9da&uri=spotify%3Atrack%3A4KWqRI8N7OEK0K9AKHHbjk

https://www.facebook.com/IleniaMusic

https://www.instagram.com/ilenia.marzano?igsh=MWw0MDdvbWJ2MDN1OA==

https://www.creativamusic.net/



Credits:

Produttore Musicale RTI: Paola Vanoni

Produttore Artistico: Fabio Codega

Autori: Fabio Codega, Ilenia Marzano

Interpreti: Ilenia Marzano feat. Giorgio Adamo

Coordinamento Musicale RTI: Antonio de Padua

Label Manager RTI: Stefania Landanesi

Studio di Produzione Sondrio: Creativa Music

Studio di Produzione Roma: Emanuele Bossi - The Scoring Stage

Studio Mastering Washington D.C: Razik Mastering

Edizioni Musicali: RTI: S.p.A. (Mediaset Group)

Grafica: Luca Giuseppe Berton

Ufficio Stampa Promo Radio: Lunatik

Ufficio Stampa: Salvo Longo [email protected]