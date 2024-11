Un viaggio mistico e sperimentale da parte dell’artista

"Lo faccio per" è il nuovo singolo di Loki in radio dal 20 settembre. Il brano rappresenta un viaggio mistico e sperimentale da parte dell'artista. Più che un pezzo rap o un pezzo trap possiamo definirlo quasi come una preghiera melodica.

Un inno all'altruismo, passando da situazioni realmente accadute a certe dove il cantautore si mette nei panni del prossimo. Nelle strofe il rapper con un flusso relativamente serrato senza batteria, ci fa planare in uno StoryTelling cupo ma allo stesso tempo piacevole. Fino ad aprirsi nel doppio ritornello dove sfoggia delle linee melodiche particolari, uniche con note fuori dalla sua zona di comfort.

"Lo faccio per" è rindondante quasi ad ogni inizio barra proprio per esprimere la vera essenza del brano. Ossia quella di prendersi il 'fardello' di parlare proprio "per chi non ha vooooceee".



Prodotta da NFL (ormai in simbiosi con il rapper), mixata e curata dal solito Duck, capace di dare la perfetta alchimia tra voce e strumentale. Un Lodi sempre più maturo, sempre più dinamico, sempre più innovativo, più inventore e sperimentale.

Il pezzo può essere ascoltato e apprezzato da un pubblico più adulto, come dai pischeletti di quartiere. Vista la versatilità e l'originalità della traccia.