Un pensiero agli insegnanti, eroicamente impegnati nel dare un'alternativa ai giovani e spesso oggetto di violenza o di scarsa considerazione da parte della società.

ROMA - "Oggi ricorre la Giornata internazionale degli studenti, una giornata pensata per puntare l'attenzione, a livello mondiale, sull'importanza del diritto all'istruzione. Come sappiamo, - si legge nel comunicato di Sr. Anna Monia - sono tante le parti del mondo in cui il diritto all'istruzione non è garantito a tutti, tante le parti del mondo dove le donne non hanno accesso a tutti i livelli di istruzione.

Si tratta di fronti sui quali occorre intervenire, con tutte le misure possibili. In Italia, certamente il diritto all'istruzione è garantito anche se non completamente, in quanto chi sceglie una scuola pubblica paritaria deve pagare una retta che la scuola deve chiedere per poter erogare il servizio.

Occorre dunque riflettere su questi temi, occorre far sì che i giovani riflettano sul valore dell'istruzione e sulla loro esperienza formativa, perché siano reali protagonisti del cambiamento. Troppo spesso il tema dell'istruzione è sottovalutato: in realtà esso è il cuore pulsante della società e il suo motore sotto tutti i punti di vista, culturale, sociale ed economico - continua Suor Anna Monia Alfieri -. Un pensiero poi agli insegnanti, spesso eroicamente impegnati nel dare un'alternativa ai giovani loro affidati e, parimenti, spesso oggetto di violenza o di scarsa considerazione da parte della società.

Confido che questa giornata, come tutte le altre giornate dedicate ad un tema particolare, contribuisca al miglioramento della situazione, a tutti i livelli".