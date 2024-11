Dopo l’esperienza a “Io canto generation” su Canale 5, ecco il nuovo singolo di Sophia Lassi.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=4dYpQUYTlOE

Dopo aver partecipato a “Io canto generation”, la trasmissione di successo condotta da Gerry Scotti su Canale 5, Sophia Lassi, in arte Lady Sox, lancia il nuovo singolo “Daltonica”, un brano che prende spunto da un incidente domestico dove due cani si mordono. Questo avvenimento ed il sangue che ne deriva, riapre vecchie ferite emotive facendo riaffiorare la sofferenza propria dell’adolescenza che ogni ragazzo o ragazza sensibile e bullizzata ha provato.

Daltonica -spiega la giovane artista- tratta numerose problematiche, spaziando dalla depressione al suicidio, dalla non accettazione di se stessi alla voglia di scappare da un mondo che non le appartiene.

La canzone, arrangiata da Andrea Prestianni insieme al produttore artistico Francesco Mignogna, è già disponibile nelle principali piattaforme digitali (etichetta OstiNati dei Lassi).

Sophia Lassi nasce a Volterra nel 2009 e frequenta il Liceo Linguistico ESABAC a Cecina. E’ un'artista a tutto tondo, spazia dalla recitazione, alla TV, al canto e quest’anno ha iniziato a dirigere un cortometraggio. Scrive di tutto: racconti, poesie, canzoni, sceneggiature e sta provando anche a finire un libro. Ha iniziato a scrivere canzoni appena imparato a tenere una penna in mano per questa ragione da piccola inizia anche a studiare pianoforte e canto. Pubblica il suo primo brano “Mondo Fantasy” già nel 2022 (con il quale vince il Tour Music Fest nella categoria Junior), seguito da “Mi Limito Mi Limito” nel 2023 e “Senza Ragione” nella primavera di quest’anno. Quest’ultimo le vale anche la vetta della Classifica radiofonica Emergenti Web. Molti i premi ricevuti in questi anni in vari concorsi nazionali. Sophia è seguita dal vocal coach e insegnante di pianoforte Andrea Prestianni, che la affianca anche nella creazione di nuovi brani, insegnandole ad usare gli strumenti necessari e aiutandola nella composizione. Frequenta il corso di Fioretta Mari presso l’Accademia Le Muse di Gianna Martorella.