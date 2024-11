Un brano che celebra il desiderio ed il coraggio di affrontare il cambiamento

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=qRCi-UrtAoA

Nelle principali piattaforme digitali “Giravolte nel blu”, il nuovo singolo rock-pop del cantautore e medico bolognese Fulvio Be, un brano prodotto insieme al noto hitmaker Nicolò Fragile.

La canzone esplora il desiderio di trasformazione e la necessità di rompere con le abitudini che ci imprigionano. È un inno alla ribellione contro il passato, un invito ad abbracciare il cambiamento, nonostante le paure e le incertezze che esso comporta. Produzione esecutiva a cura di Oxa Rags.

Ogni giorno -spiega l’artista- la mia professione mi ricorda quanto il tempo sia prezioso e fragile e come, a volte, serva un cambiamento radicale per vivere davvero. Con due amici, ho deciso di girare questo video a Berlino, in mezzo alla folla, non in uno studio od in una location preparata. Volevo che si respirasse la vita vera, quella che scorre implacabile intorno a me, mentre io canto di rottura, di cambiamento. Berlino è perfetta per questo. È una città di contrasti, di colori sgargianti e di un grigio indelebile, di cultura e caos, e ogni suo angolo sembra raccontare una storia di lotta interiore, di ricerca di qualcosa di diverso e di bisogno di mandare all’aria tutto.

Con un sound moderno e un testo intenso, “Giravolte nel blu” offre un’esperienza musicale coinvolgente e autentica, pronta a catturare l’attenzione degli ascoltatori.

Fulvio Be è un cantautore rock-pop di Bologna, ora residente a Berlino, dove lavora come medico neurologo d’emergenza. A 34 anni, ha deciso di trasformare il suo percorso artistico in un progetto concreto, intrecciando la sua esperienza professionale con la produzione musicale. La sua musica nasce da riflessioni maturate in un campo complesso e profondamente umano. Nei suoi brani, esplora temi come il cambiamento, la resilienza e il coraggio di sfidare le aspettative, fondendo introspezione e sonorità moderne per offrire al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente.