Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=jF4YWN8xuk8

“Can’t stop me” è il nuovo singolo degli Atwood, un brano che abbraccia l'inevitabilità di commettere errori, esprimendo un impegno inflessibile nel rimanere fedele a se stessi.

Il rifiuto di conformarsi alle influenze esterne è forte – spiega la band- è importante marciare a suon di musica propria, ad alto volume. L’atmosfera è di ribellione spensierata, con una scelta deliberata di evitare di soffermarsi sulla complessità delle opinioni altrui.

“Can’t stop me”, online dal 14 ottobre, è un vivido ritratto di autoassicurazione, indipendenza e impegno verso la libertà personale. La rock band milanese ha vinto la 37° edizione di Sanremo Rock, conquistando con la propria energia il palco ed il pubblico del Teatro Ariston.

Capaci di muoversi con sicurezza sul palco di X-Factor quanto di un festival metal, gli Atwood iniziano il loro percorso con il passo di un nuovo astro nascente pronto a irrompere nella scena musicale contemporanea. Scelti come “artista del mese” per MTV New Generation, nel 2021 il brano “So Bad” (tratto dall’EP “Parallel Lines”) è subito il video italiano più trasmesso in estate su MTV Music. Nel 2022 non si fermano, e pubblicano la loro cover di “Crawling” dei Linkin Park. La band torna sul mercato nel 2023 con il nuovo incredibile singolo “Dangerous”, brano che porta avanti il discorso di sperimentazione sonora a cavallo tra rock e indie già intrapreso nell’EP “Parallel Lines” e accompagnato da un videoclip ufficiale girato interamente a Londra. Dopo una serie di show promozionali che ne hanno sancito anche il grande successo on stage con esibizioni dalla carica contagiosa, la band ha aperto un nuovo capitolo discografico con un live in studio che conferma ancora una volta quale sia la dimensione più congeniale del trio: quella del contatto diretto con il pubblico. La band ha appena annunciato la release di un nuovo singolo il 14 ottobre 2024: la traccia, “Can’t stop me”, conferma il nuovo percorso artistico intrapreso con la precedente “Dangerous”.

Highlight recenti:

- supporting act per Evanescence a Fiera Milano Live 2024 il 12/06;

- supporting act per Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari il 26/06;

- supporting act per gli show italiani dei Deep Purple (Rock In Roma - Marostica Summer Festival);

- supporting act per i 99 Posse al GallinaRock 2024;

- vincitori del Sanremo Rock 2024;

- supporting act per The Kolors alla Trentino Music Arena il 15/09;

- supporting act per Aiko (Rep. Ceca - Eurovision 2024) al Circolo Magnolia di Milano il 25/11