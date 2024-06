Queste le valutazioni della scuderia Ferrari sulla giornata nerissima relativa alla gara del Gran Premio del Canada.

Charles Leclerc:

"Il guaio al motore che abbiamo avuto ha compromesso irrimediabilmente la mia gara. Perdevamo tantissimo tempo ad ogni giro rispetto alle altre vetture, al punto che abbiamo provato a mettere le slick prima di tutti perché era l’unico modo per provare ad arrivare in zona punti. Non ha funzionato ma non avevamo nulla da perdere e dunque non ci sono rimpianti. L’esito di questa gara è particolarmente pesante perché con il doppio ritiro non abbiamo raccolto nemmeno un punto. Esamineremo i problemi che abbiamo avuto per fare in modo che non si ripresentino".

Carlos Sainz:

"È stata una gara da dimenticare per tutto il team. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile visto che abbiamo faticato continuamente a trovare grip e con il bilancio vettura. Per tutta la corsa ho cercato di fare il massimo e quando ho iniziato a spingere per rimontare in un trenino di vetture con DRS ho commesso un errore toccando il cordolo che ha posto fina alla mia gara. Mi scuso con il team e con Alex (Albon). Dobbiamo lavorare prima del Gran Premio di Spagna per comprendere cosa abbiamo sbagliato questo weekend e fare in modo di non trovarci più in questa situazione nelle prossime occasioni. È tempo di voltare pagina".

Fred Vasseur, Team Principal:

"È stato un weekend molto duro per tutti noi. Con Charles abbiamo avuto un guaio al motore che ci ha fatto perdere circa 80 cavalli per una quindicina di giri: speravamo in una bandiera rossa per effettuare un reset e ripartire ma non è accaduto e così ci siamo dovuti fermare a gara in corso. Charles a quel punto era doppiato e il suo Gran Premio era, di fatto, finito. Carlos non ha avuto una buona partenza ed è rimasto intruppato a lungo nel gruppo. Poi purtroppo c’è stato il contatto nel quale ha danneggiato fondo e ala posteriore in modo tale che per lui è stato impossibile continuare. Di sicuro è stato un weekend storto fin dall’inizio. Mettiamola così: speriamo di avere messo insieme tutti i problemi in questo Gran Premio e che torneremo in Spagna in condizioni di forma molto migliori. Analizzeremo tutto e vedremo cosa avremmo potuto fare diversamente visto che specialmente il passo gara al venerdì sembrava buono. È una stagione lunga, e ci sta di avere alti e bassi, ma spero di non dover più assistere ad altri “bassi” del genere".

Il problema al motore riscontrato da Leclerc giustifica la gara pessima del monegasco. Quello che però non si riesce a capire è la gara di Sainz che non è stato in grado di tenere il passo dei primi nonostante non avesse alcun problema.

Sabato le Ferrari avevano denunciato un problema di grip per la bassa temperatura della pista... spiegato però con il fatto che le gomme soft non erano andate in temperatura.

Durante le prove di venerdì, invece, pioveva e le macchine montavano le intermedie e, a detta dei piloti (Sainz compreso), andavano benissimo. Domenica avevano le stesse gomme con le stesse condizioni di pista del venerdì... ma Sainz, a suo dire, non aveva grip. Il perché però non è stato spiegato.

Crediti immagine: x.com/F1/status/1799920405433426073/photo/1