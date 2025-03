"Il campionato inizia dalla quarta fila" è il commento, indubbiamente perfetto quanto deludente, utilizzato dalla Ferrari per descrivere il risultato della rossa dopo le prime qualifiche del 2025, a Melbourne sul circuito cittadino di Albert Park per il GP d'Australia.

"Ovviamente non possiamo essere soddisfatti del risultato della qualifica odierna", ha commentato il team principal Fred Vasseur. "In Q1 e Q2 non sembrava che le cose andassero troppo male, visto che eravamo a uno-due decimi dalle McLaren. In Q3 invece non abbiamo fatto un buon lavoro, perché non siamo riusciti a tenere lo stesso ritmo dei nostri rivali e di conseguenza ci ritroviamo in una posizione che non rispecchia il nostro vero potenziale. Domani la gara potrebbe presentare uno scenario completamente diverso, visto che il passo ieri era buono e potremmo avere condizioni molto diverse, visto che è attesa la pioggia. I punti si assegnano domani e dobbiamo fare un buon lavoro, preparandoci nei minimi dettagli: sono convinto che abbiamo il potenziale per portare a casa un buon bottino di punti".

E questo è stato il commento dei piloti...

Charles Leclerc:

"Il mio giro in Q3 non è stato eccezionale e in generale direi che oggi semplicemente non avevamo il passo per fare molto di più. Abbiamo faticato parecchio con il bilanciamento della vettura, non siamo riusciti ad assemblare il tutto e c'è senza dubbio del lavoro da fare stasera. Per la gara ci aspettiamo pioggia e condizioni difficili: dal canto nostro daremo il massimo e vedremo cosa sarà possibile portare a casa".

Lewis Hamilton:

"Non siamo dove volevamo, ma nel complesso sono soddisfatto dei progressi fatti negli ultimi due giorni. Non ci aspettavamo di essere a otto-nove decimi dalla pole, ma dato che per me questo è un weekend di prime volte, sapevo quanto sarebbe stata ripida la curva di apprendimento. Charles ha ovviamente più esperienza, ma sto acquisendo fiducia con la vettura e imparando come sfruttare al massimo il suo potenziale. Ci concentreremo su noi stessi e cercheremo di capire come ridurre il gap. Domani sarà una sfida impegnativa, soprattutto perché non ho ancora guidato questa macchina sul bagnato, ma faremo tutto il possibile per affrontare al meglio la gara ed essere lì davanti".



In queste prime qualifiche, la McLaren ha trasformato il pronostico in realtà, confermandosi come squadra da battere. Con una prestazione impeccabile, Lando Norris ha conquistato la decima pole position in carriera, precedendo il compagno Oscar Piastri. Un segnale chiaro: la squadra di Woking ha iniziato la stagione con il piede giusto.

In Q1, la matricola Kimi Antonelli, attesissimo alla guida della Mercedes, è stato eliminato per soli 9 millesimi dall'altro "rookie" della Sauber, Bortoleto, finendo 16° a causa di un problema aerodinamico al fondo della vettura. Ancora più amara la delusione per Liam Lawson: il pilota della Red Bull, che ha commesso un errore all'ultimo tentativo, è finito 18°, a mezzo secondo dalla 15ª posizione che lo avrebbe salvato dal taglio. Fuori anche Hulkenberg (17°), Ocon (19°) e Bearman, quest'ultimo bloccato ai box da un guasto al cambio. Intanto, Norris lanciava il primo avvertimento con il miglior tempo in 1:15.912.

La Q2 ha consolidato il dominio delle vetture papaya: Norris (1:15.415) e Piastri hanno chiuso davanti a Verstappen, Russell e le due Ferrari, evidenziando un preoccupante gap per il Cavallino. Hamilton, autore di un testacoda nell'ultimo giro, non è riuscito a migliorare la performance della sua SF-25, mentre fuori dalla top 10 sono rimasti Hadjar (Racing Bulls), Alonso e Stroll (Aston Martin), Doohan (Alpine) e Bortoleto (Sauber).

In Q3, nella lotta per la pole, il primo tentativo delle McLaren è stato negativo: un errore di Norris e Piastri ha permesso a Verstappen di prendersi provvisoriamente la prima posizione (1:15.671). Ma all'ultimo respiro, la rimonta: Norris, perfezionando il terzo settore, ha polverizzato i tempi precedenti con un 1:15.096, precedendo Piastri di 84 millesimi. Verstappen si è dovuto accontentare del terzo posto, mentre Russell (4°) ha superato le attese con la Mercedes. A sorpresa, Yuki Tsunoda (5° con la RB) e Alexander Albon (6° su Williams) hanno rubato la scena alla Ferrari, relegata così in quarta fila: Leclerc (7°) e Hamilton (8°), con il britannico che ha effettuato una scelta discutibile nell'ultimo tentativo, utilizzando gomme usate.

Per domenica la pioggia è data quasi per certo protagonista. Il via alla gara è previsto per le ore 5:00 in Italia, ma non sono esclusi cambiamenti di orario all'ultimo minuto in caso di pioggia battente.