"Nel primo tempo abbiamo fatto due errori, la partita era più equilibrata, poi loro sono stati più bravi. Avremmo dovuto fare un gol per riaprirla, ma nella ripresa abbiamo fatto troppo poco per riuscire a rimontare.Ora cambieremo tante cose. Sarà difficile creare subito un ciclo come il precedente, dovremo lavorare tanto per avere un livello alto. Penso che lasceremo qualcuno dei ragazzi in vacanza perché è giusto che recuperino. Dopo l'Europeo abbiamo fatto fatica a fare gol e dobbiamo trovare soluzioni in questo senso e cercare di essere veloci, ma non sarà semplice mettere insieme una squadra che ci dia soddisfazioni a breve termine, anche se ci sono ragazzi bravi.Dovremo sbagliare il meno possibile, ci saranno anche momenti difficili perché è vero che si è perso contro una grande Argentina, ma dobbiamo sapere che ci saranno anche questi momenti e dobbiamo fare in modo che i più giovani imparino in fretta".

Questo il commento del CT Mancini dopo la pessima figura (l'ennesima) fatta dalla sua nazionale anche in occasione della partita, organizzata per la prima volta come competizione ufficiale, tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica, l'Argentina, con quest'ultima che si è imposta con un rotondo e "misericordioso" 3-0. Se gli argentini avessero voluto spingere, l'incontro sarebbe finito con una impietosa goleada.

L'albiceleste ha sbloccato il match al 28' con Lautaro Martinez e ha poi trovato il raddoppio poco prima dell'intervallo con Di Maria. Infine, la terza rete è arrivata nel recupero, prima del fischio finale, grazie a Paulo Dybala.

Un grazie al presidente della FIGC Gravina e a tutti coloro che hanno spinto per la riconferma di Mancini alla guida della nazionale. Darà molte soddisfazioni... agli avversari dell'Italia. Proprio come ieri sera.