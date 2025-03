Super Fiorentina e la Juve fa (ancora) flop: al Franchi finisce 3 a 0. La Juventus affonda a Firenze. Dopo il fragoroso ko casalingo con l'Atalanta (4 a 0) i bianconeri hanno preso altri tre gol al cospetto di una Fiorentina tutta coraggio e concentrazione. Tre gol viola contro davvero poco degli avversari di turno. Al Franchi è stata una gara a senso unico con Kean e soci ad aggredire fin dal primo minuto e colpire dopo 15 con Gosens e ribadire due minuti più tardi con Mandragora.

E' stato Albert Gudmundsson, dopo otto minuti dall'inizio del secondo tempo, a chiudere il match con un tiro imprendibile che ha costretto Di Gregorio a raccogliere dalla propria porta la palla del terzo sigillo viola. La sconfitta ufficializza la crisi bianconera, quella in cui sono incappati i ragazzi di Motta che ora rischiano di non accedere alla fondamentale Champions (la Juve è 5.a a 52 punti), mentre la Fiorentina vittoriosa rilancia le sue speranze europee (8.a con 48 punti).

Prima frazione sontuosa della Fiorentina, mentre la Juventus è incapace di tirare in porta e ancora segnata a livello mentale dalla scoppola subita dall'Atalanta. Viola a segno due volte tra il 15' e il 18': prima è Gosens a pescare il jolly sugli sviluppi di un corner, poi è Mandragora a raddoppiare incrociano in corsa il pregevole assist d'esterno di Fagioli, infilando la palla in rete a fil di palo, alla sinistra di Di Gregorio. Poi al 53' della ripresa Gudmundsson sfrutta al meglio il secondo assist di serata di Fagioli. E la Juventus? In pratica, due tiri in porta, neppure pericolosi, in tutti i 90 minuti.

Così l'ex Nicolò Fagioli ha commentato la vittoria viola ai microfoni di DAZN:"Per me è stata una partita emozionante perché fino a due mesi fa giocavo per la Juventus. Ora l'ho vissuta da entrambi i lati ma stasera sono contento di aver portato a casa i tre punti con i miei compagni".

Due assist stasera?

"Mi son comprato al fantacalcio quindi spero siano contati come due assist. Con Gudmundsson ci siamo già trovati bene giovedì con il Panathinaikos ma alla Fiorentina abbiamo grande qualità a centrocampo, io sono felice di avere questi compagni che mi mettono in difficoltà tutta la settimana".

Si tratta della stessa Juventus che avevi visto tu?

"Domanda scomoda. Hanno un momento di diffocltà e mi dispiace, spero ne escano in fretta. Io ora penso solo alla Fiorentina e ad arrivare più in alto possibile. Sono contento di essere qua".

Sente voglia di far ricredere la Juventus?

"La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport e di questo tipo di situazione".



Sempre a Dazn, il ds Giuntoli conferma Thiago Motta:

"Io penso sempre che in queste situazioni delicate si esce tutti insieme. Veniamo da due partite sotto livello e per la prima volta non abbiamo avuto una grande reazione. Ma sono qui a ribadire con forza che vogliamo risolvere tutti insieme i nostri problemi. Sicuramente la squadra ha perso equilibrio".

Qualcuno non si prende responsabilità in campo?

"Un intervento l'abbiamo già fatto a fine partita. Ma se una squadra come la nostra subiva poco è perché avevamo equilibrio che ora abbiamo perso. Ripeto: stiamo tutti insieme con i ragazzi e in maniera lucida cerchiamo di risolvere questo momento. La colpa non può essere solo dell'allenatore: se ne esce curando i dettagli e cercando di non prendere gol. La responsabilità di tutti è fondamentale".

Siete in difficoltà?

"Siamo convinti del nostro progetto, dobbiamo solo ritrovare equlibrio".

Vlahovic ancora in panchina.

"Non voglio parlare dei singoli, dobbiamo solo ragionare tutti insieme su come tornare ai nostri livelli".