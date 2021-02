Annunciata la shortlist dei 15 semifinalisti in lizza per una nomination agli Oscar 2021 nella categoria Miglior film internazionale. Una scelta non priva di sorprese rispetto ai verdetti dei Film Critics Association Awards.

Il documentario italiano Notturno di Gianfranco Rosi è in semifinale ma nella shortlist del Miglior documentario. Le altre speranze italiane sono racchiuse nella canzone Io Sì (Seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi e nella colonna sonora di Gabriel Yared rispettivamente nelle shortlist per la Best Original Song e il Best Original Score per il film La vita davanti a sé, oltre a quella del film Pinocchio di Matteo Garrone nella shortlist del Best Makeup and Hairstyling. Senza dimenticare Filippo Meneghetti regista italiano del film semifinalista francese Two of Us.

Tra i 93 film stranieri selezionati in rappresentanza delle rispettive cinematografie nazionali tra primati, squalifiche, conferme e curiosità, la Danimarca con Another Round sembra la più quotata ma quali sono i suoi sfidanti?