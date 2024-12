Annunciate le attese nominations ai Golden Globe, i premi assegnati annualmente dalla stampa estera che lavora a Hollywood. I loro verdetti sono molto preziosi per l’Awards Season.

Nella storia di questo premio su 81 edizioni, 53 volte il vincitore del Golden Globe come Miglior Film ha vinto successivamente anche l’Oscar: 40 volte come miglior film drammatico, 13 volte come miglior commedia/musical.

Quest'anno tra i candidati nella categoria Miglior film internazionale spicca l'Italia con Vermiglio di Maura Delpero, dopo aver conquistato 2 nominations agli Europeran Film Awards oltre a quelle ai Gotham Awards e ai San Diego Film Critics Society Awards. Dovrà provare a battere i favoriti: Emilia Perez (Francia), The Seed of the Sacred Fig (Germania), Alle We Imagine as Light (India). Completano la cinquina: I’m Still Here (Brasile), The Girl with the Needle (Danimarca).

A conquistare il maggior numero di nominations spiccano: il pluripremiato musical di Jacques Audiard Emilia Perez e l’acclamata epopea di Brady Corbet, The Brutalist.