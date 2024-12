Lando Norris ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, chiudendo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a Nico Hulkenberg (Haas). La McLaren si è pertanto confermata come il team da battere sul circuito di Yas Marina.

In ottica mondiale costruttori, da segnalare la notizia della penalità di 10 posizioni in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc, per aver montato in FP1 sulla sua SF-24 il terzo pacco di batterie, superando il limite stagionale imposto dal regolamento. La penalità rappresenta un duro colpo per le speranze della rossa di superare la McLaren nella classifica costruttori.

Leclerc inizialmente si è piazzato dietro a Norris, che ha segnato il primo tempo di riferimento con un 1:25.020 con mescola media. La battaglia tra Ferrari e McLaren, costante per tutta la stagione, si è intensificata, con Norris, Sainz, Leclerc e Piastri che si sono alternati al comando della classifica dei tempi.

Max Verstappen ha avuto problemi durante la sessione, lottando spesso con i cordoli nei tentativi di time attack.

Durante la seconda metà della sessione pomeridiana, i piloti hanno effettuato simulazioni di qualifica sfruttando la temperatura più bassa della pista. Lando Norris ha fatto registrare il miglior tempo con un impressionante 1:23.517, seguito da Piastri e Hulkenberg. Sainz ha chiuso al quarto posto, a 582 millesimi da Norris, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton al suo ultimo weekend con la scuderia anglo-tedesca.

Charles Leclerc si è piazzato sesto, seguito da un Valtteri Bottas (Kick Sauber) sorprendentemente competitivo in settima posizione. La top 10 è stata completata da Kevin Magnussen (Haas), Alex Albon (Williams) e Yuki Tsunoda (Racing Bull).

Liam Lawson, con l'altra Racing Bull, ha sfiorato l'11a piazza, precedendo Pierre Gasly e George Russell, quest'ultimo lontano dai primi. Le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen non hanno trovato il giusto assetto per la pista di Yfas Marina, chiudendo rispettivamente al 14° e 17° posto.

Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminato 16°, mentre le ultime posizioni sono state occupate da Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine) e Franco Colapinto, che con la su Williams è stato costretto a saltare parte delle FP2 per danni al fondo della vettura.

Sabato la sessione di FP3 prenderà il via alle 11:30, mentre le qualifiche inizieranno alle 15:00.