Hotel Costez - Cazzago (BS) chiude il 2022 alla grande con due appuntamenti da non perdere, perfetti da vivere con gli amici, bevendo bollicine e scatenandosi, chi ne ha voglia, sul dancefloor. La formula, anche durante le feste resta la stessa, ovvero ingresso libero e consumazione facoltativa.



Si parte venerdì 23 dicembre con una coppia decisamente affiatata in console: Mede al mixer e Brio alla voce. Domenica 25 dicembre, ovvero la sera che va Natale a Santo Stefano, un classico dell'Hotel Costez, ovvero la Tombola di Natale. Chi si regala un drink ha diritto ad una cartella per giocare a Tombola, chi invece si regala una bottiglia, ha 10 possibilità di vincere in più, perché le cartelle diventano 10… Per tutti, oltre ai premi davvero ricchi (centinaia e centinaia di euro da spendere presso diversi partner di Hotel Costez) in palio c'è un gran bel divertimento.





Riassumendo, all'Hotel Costez - Cazzago (BS), meeting point molto amato da chi in Franciacorta vuol vivere il fine settimana con stile, tra musica, drink e relax il ritmo continua. La formula sempre vincente, ingresso libero e consumazione facoltativa, amplifica il divertimento.

Lo staff del locale, sempre sorridente e professionale, fa il resto. La formula di Hotel Costez - Cazzago (BS), musica e cocktail di qualità per tutti, ingresso libero e consumazione facoltativa, facilità il divertimento. Ecco perché in questo locale gestito e creato da Paolo e Francesco Battaglia, dalle 22:30 alle 3 del mattino, ogni weekend, vanno in scena serate piene di musica e divertimento. Tra canzoni da cantare, classici del momento, ritmi sempre alti, calici di Franciacorta, drink e bicchieroni… il relax è assicurato.



Ecco perché, in questa stagione autunno, inverno e primavera '22 - '23 il successo è ancora maggiore rispetto al recente passato. Perché l'atmosfera dell'Hotel Costez è molto difficile da trovare in altri spazi. Musica, ritmo, stile e qualcosa di buono da bere con gli amici. Sembra una ricetta facile da replicare ma non lo è.





Hotel Costez - Cazzago (BS) Music & Premium Drinks made with love

via Pertini 2D Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Info 331.9874644 (Alessia)

Ingresso libero e consumazione facoltativa

Ingresso riservato ai maggiorenni