Come si balla in Franciacorta? La risposta è senz'altro Hotel Costez, a Cazzago San Martino (Brescia) locale da tempo riferimento di chi vuole far tardi con stile il venerdì ed il sabato sera, anche grazie ad una formula vincente che facilità il divertimento (ingresso libero per i maggiorenni & grande musica, ottimi drink & ambiente curato in ogni dettaglio).



Dall'autunno / inverno 2024-25 all'Hotel Costez - Cazzago (BS), in piena Franciacorta, c'è una bella novità, anche a novembre, il mese che solitamente fa più raramente ima con il divertimento, visto che arriva dopo Halloween e prima delle feste di fine anno. Il locale gestito da Paolo e Francesco Battaglia apre sempre o quasi anche la domenica sera, per un aperitivo lungo (dalle 19 alle 22:30) che rende più dolce la fine del weekend.



Venerdì 22/11 in console all' Hotel Costez arriva in console una dj in forte crescita, Giada Brincè (nella foto). Giada Bagnoli, in arte Giada Brincè, nasce a Desio, un comune fino a pochi anni fa appartenente alla provincia di Milano. Il padre ex speaker radiofonico e la madre insegnante di danza, le trasmettono la passione per la musica fin da bambina.Studia per più di 10 anni ballo, dalla danza classica a quella moderna frequentando fin da adolescente anche dei corsi di canto e pianoforte. Una volta terminati gli studi viene notata da un'importante agenzia del milanese che presto la fa entrare nel mondo della moda e della vita notturna come modella, ballerina e show girl. Grazie anche alla carriera intrapresa non abbandona la sua vera passione, la musica.



Sabato 23/11 ecco il party Soleil, mentre domenica 24 novembre, che succede? Dopo il 18esimo compleanno di Hotel Costez andato in scena domenica 17 novembre, Hotel Costez ecco domenica 24/11 un altro appuntamento ad alto tasso di divertimento, che inizia presto… anzi inizia alle 12, in centro a Brescia, al Granaio di Piazzale Arnaldo con un aperitivo + pranzo animato a base di spiedo… e dalle 19 alle 22:30 (ma forse fino alle 23), ci si trasferisce in Franciacorta, per Domenica Maracaibo @ Hotel Costez - Franciacorta. Dalle 19 alle 22:30, Ingresso libero riservato ai maggiorenni.



Hotel Costez - Cazzago (Brescia), tutti i party dal 22 al 30 novembre 2024

22/11 venerdì: Fortune favours the Dancers

Al mixer Giada Brincè (dj) ed Elia Gobbi (dj)

Dalle 23 alle 4. Ingresso libero riservato ai maggiorenni.

23/11 sabato Soleil Party, un evento ad alto tasso di musica e stile

Dalle 23 alle 4. Ingresso libero riservato ai maggiorenni.

24/11 Domenica Bresciana by Hotel Costez + Granaio @ Granaio - Brescia + Hotel Costez

Dalle 12 aperitivo, dalle 13 pranzo animato alla bresciana con Spiedo…

e poi dalle 19 alle 22:30 (o forse le 23)… ci si trasferisce in Franciacorta, per Domenica Maracaibo @ Hotel Costez - Franciacorta. Dalle 19 alle 22:30, Ingresso libero riservato ai maggiorenni.

29/11 venerdì: Fortune favours the Dancers

In console alla voce Brio, al mixer Nicola Acerbis e Dr.Space

Dalle 23 alle 4. Ingresso libero riservato ai maggiorenni.

30/11 sabato: Saturday night fever… La febbre del sabato sera all'Hotel

in console Mapez alla voce e Steven Nicola al mixer...

Dalle 23 alle 4. Ingresso libero riservato ai maggiorenni.

Hotel Costez, in piena Franciacorta, a Cazzago (Brescia, A4: Rovato) come ogni anno, a settembre 2024 è tornato completamente rinnovato nello stile e più bello che mai, grazie all'attenta gestione di Paolo e Francesco Battaglia (che da anni fanno ballare pure il #Costez - Telgate BG). Ingresso libero e consumazione facoltativa 18+, così il divertimento è ancora più easy. Ad animare ogni party c'è la scatenata #Costez Family, fatta di ragazze e ragazzi che si divertono mentre lavorano... e fanno divertire i loro coetanei. Dalle 23 alle 4 ogni weekend il ritmo è alto e la situazione è perfetta per ballare, bere qualcosa di buono e divertirsi con gli amici... e oggi la situazione è ancora più Instagrammabile, con grandi specchi, banconi ancora più accoglienti, un'acustica migliorata e tanti dettagli che rendono Hotel Costez ancora più accogliente.

Hotel Costez - Cazzago (BS)

Via Sandro Pertini 2 - Cazzago San Martino (BS)

A4: Rovato. Info 331 1228756

Dalle 23 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso libero 18+, consumazione facoltativa

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/hotelcostez__official