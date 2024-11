Si è svolta il 21 novembre, a Roma, presso Villa Laetitia, la quinta edizione del Premio Mede@, evento durante il quale sono stati assegnati, a personalità di spicco, nell’ambito della politica, della cultura, del sociale e dello spettacolo, i riconoscimenti legati al loro impegno dimostrato nella lotta alla violenza di genere e in genere.

All’interno del Premio Mede@, è stato istituito il Premio “Gentilezza”, fortemente voluto dalla madrina di eccezione, sin dalla sua prima edizione, Anna Fendi.

La giuria di eccezione, del 2024, costituita dal Presidente, Valter Rufini (Presidente F.E.D.E.R.A.N.I.S.A.P.), da Paola Radaelli, (Presidente UNAVI) e da Raffaella Salamina (giornalista RAI).

Nella serata, sono state premiate diverse personalità e volti noti tra cui: il Questore di Roma (Roberto Massucci), la Senatrice, membro della Commissione d’inchiesta sul femminicidio (Clotilde Minasi), la giornalista di Uno Mattina - Rai, Daniela Ferolla, Federica Di Martino, attrice e produttrice, il giornalista delle Iene, Filippo Roma, l’Associazione Econometrica Pragmatica per il progetto B& B rosa ed il Suo Presidente Alessio Saracino, la Eupaxx spa per il sostegno alla lotta al bullismo e cyberbullismo e la giornalista Marzia Giglioli per l’impegno in campo etico.

Grande sostegno alla serata, da parte del Presidente del Consiglio della Regione Lazio, Antonello Aurigemma, dal regista Fausto Brizzi, il Dott. David Della Morte, dal Prof. Pino Capua, dall’AD della Banca del Fucino, dall’On. Rachele Mussolini, da Gabriele Lavia, da Rossella Chiusaroli, Cristina De Simone, Edoardo Sylos Labini, Giancarlo Signoretto, Federica Di Martino, Elisabetta Migliorelli.

La novità, di quest’anno, è l’essenza del Premio Mede@ racchiusa in una opera meravigliosa ed unica : “Crisalide”, opera unica del Maestro Vetrario Giancarlo Signoretto.