Roma-Bologna 2-3. Giallorossi sempre più in crisi

Prosegue la crisi della Roma, che viene sconfitta 3-2 dal Bologna nel match dello Stadio Olimpico valevole per la dodicesima giornata di Serie A: decidono le reti di Santiago Castro, Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson.

Inutile, invece, ai fini del risultato, la doppietta di El Shaarawy. Per il team di Italiano terzo successo consecutivo in campionato.

Quarto ko nelle ultime cinque uscite in Serie A, di contro, per la squadra giallorossa, con Juric quanto mai in discussione e con le contestazioni del pubblico sempre più decise e "rumorose".



Fiorentina-Verona 3-1. Sesto successo consecutivo per i viola in Serie A

La Fiorentina conquista il suo sesto successo consecutivo in campionato e per qualche ora si gode la vetta del campionato in coabitazione con Atalanta e Napoli.

Non è stata una impresa semplice per i gigliati portare a casa i tre punti ma ci ha pensato Moise Kean, giunto a dodici gol complessivi in stagione (uno con la Nazionale, che raggiungerà in serata a Coverciano), a consentire ai toscani di Palladino di avere la meglio su un coriaceo Verona.



Atalanta-Udinese 2-1

Al termine di un primo tempo bellissimo e ricco di emozioni l'Udinese è in vantaggio al Gewiss Stadium. Tante occasioni e un gol annullato per parte, ma l'episodio che sblocca la partita arriva all'ultimo dei tre minuti di recupero: Kamara riceve in corsia da Thauvin e, col mancino, disegna una traiettoria perfetta che si infila all'incrocio dei pali. Gasperini, che ha già dovuto rinunciare a Djimsiti nel corso della prima frazione, con ogni probabilità dovrà sostituire anche Zappacosta, fermatosi al termine del primo tempo. Si complica dunque la gara per gli orobici, chiamati ad un secondo tempo di grande spessore per rimontare contro un'Udinese che fin qui si è resa protagonista di un'ottima prestazione, per la quale Runjaic può essere più che soddisfatto.

L'Atalanta batte in rimonta l'Udinese, centra il sesto successo consecutivo in Serie A e, in attesa di Inter-Napoli di questa sera, si gode qualche ora in testa alla classifica. Dopo la rete di Kamara all'ultimo dei tre minuti di recupero del primo tempo l'Atalanta piazza un uno-due micidiale a ridosso dell'ora di gioco. Prima Pasalic trasforma un rigore in movimento dopo l'assist di Bellanova, cinque minuti più tardi una sfortunata deviazione di Touré sul cross ancora di Bellanova batte Okoye per la seconda volta. Nel prossimo turno gli orobici faranno visita al Parma mentre l'Udinese, al terzo KO consecutivo in campionato, sarà di scena ad Empoli.



Juventus-Torino 2-0

Il derby della Mole numero 159 va alla Juventus che raggiunge momentaneamente l’Inter al secondo posto in attesa del match di domani contro il Napoli.

I bianconeri sbloccano il risultato al 18’ con un’invenzione di Cambiaso e tap-in di Weah. Dopo il vantaggio la Juventus aumenta la pressione e crea occasioni pericolose per la porta dei granata. Provvidenziale l’intervento di Coco ad allontanare il rasoterra di Thuram al 39’.

Avvio di ripresa di marca granata che prova un pressing che mette in difficoltà gli uomini di Motta. Superata l’ora di gioco la Juventus riprende il controllo della partita nonostante rischi qualcosa di troppo su iniziativa della squadra di Vanoli. Al 72’ Weah di nuovo in gol ma la rete viene giustamente annullata poiché lo statunitense si era aiutato con la mano nel controllo del pallone.

All’84’ il raddoppio bianconero con Yildiz su cross di Conceicao che regala a Thiago Motta il suo primo derby sulla panchina della Juve.

La Juventus torna ad esultare allo Stadium dopo tre pareggi nelle precedenti quattro gare interne, il Torino prosegue nel suo periodo nero e arriva a sette sconfitte nelle ultime otto partite.



Cagliari-Milan 3-3

Primo tempo folle alla Unipol Domus di Cagliari: il Milan rientra negli spogliatoi in vantaggio di 2-1, alla formazione di Nicola vengono annullati altri due gol per fuorigioco. Dopo appena un minuto e mezzo, il Cagliari passa in vantaggio: calcio d'angolo di Viola, spizza di testa Luperto e Zortea riceve sul secondo palo, poi il diagonale con il destro. Al 9' Leao va vicino al gol del pari, ci riuscirà dopo sei minuti, approfittando del traversone filtrante geniale di Reijnders: contro Sherri in area di rigore, il portoghese fa il pallonetto. Al 17' Luperto impegna Maignan con un colpo di testa, ma non può nulla sullo scavetto di Piccoli al 28' nell'uno contro uno: un fuorigioco nega la gioia del gol. Il portiere francese miracoleggia al 39' sul colpo di testa di Zortea, dopo 1 minuto Leao segna: servito in profondità da Fofana, il numero 10 salta Sherri e conclude a porta vuota. Al 42' Maignan salva di nuovo, questa volta su Piccoli. Nei minuti di recupero, Zappa trova il gol del 2-2 calciando al volo sul secondo palo il cross di Augello, ma Viola tocca il pallone prima che entri in porta: un altro fuorigioco e gol annullato.

Match pirotecnico alla Unipol Domus, Cagliari e Milan pareggiano 3-3 al termine di una partita che ha regalato tantissime emozioni. La formazione di Nicola convince e mette in difficoltà un ottimo Milan. La formazione di casa passa in vantaggio dopo un minuto e mezzo: calcio d'angolo di Viola, spizza di testa Luperto, sul secondo palo c'è Zortea che batte Maignan con un diagonale. Al 15' il Milan pareggia con Leao, abile a sfruttare il filtrante magico di Reijnders, battendo Sherri con il pallonetto. Al 28' la rete di Piccoli viene annullata per una posizione di offside, dopo un po' Maignan è miracoloso sul colpo di testa di Zortea. Il Milan passa in vantaggio al 40': l'asse Fofana-Leao funziona alla meraviglia, il portoghese dribbla anche Sherri e sigla la doppietta. Dopo 2' Maignan salva il risultato contro Piccoli. Nei minuti di recupero, un altro gol annullato al Cagliari, questa volta a Zappa che calcia al volo il traversone di Augello sul secondo palo: poco prima che la sfera superi la linea, Viola la tocca in posizione di offside. Nella ripresa, Chukwueze spreca il passaggio al centro di Camarda. Al 53' il Cagliari pareggia sfruttando un errore di Fofana che favorisce l'ingresso di Zappa in area di rigore: nell'uno contro uno, Maignan viene battuto sul primo palo. Il Milan prova a rispondere con Camarda, ma il colpo di testa è debole. Al 69' il Milan torna in vantaggio con il neoentrato Abraham, che ribadisce a rete il tiro di Pulisic parato da Sherri. Ma il Cagliari non si è mai arreso, trovando il pari al 89' grazie all'eurogol di Zappa, al volo con il destro all'incrocio dei pali, sfruttando il cross di Augello sul secondo palo.



Venezia-Parma 1-2

Il Parma supera il Venezia 1-2 allo stadio Pier Luigi Penzo grazie alle reti di Valeri al 17esimo e Bonny al 68esimo, che ribaltano l’iniziale vantaggio arancioneroverde di Nicolussi Caviglia al quinto minuto.

Nella ripresa primo quarto d’ora di gioco in sordina rispetto al primo tempo, ma al 69esimo Man ruba palla a un difensore avversario, Sohm dalla sinistra serve Cancellieri al limite dell’area, la sua conclusione è alta.

Al 63esimo suggerimento di Oristanio per Pohjanpalo, conclusione di destro e palla in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 68esimo Oristanio calcia di mancino dall’interno dell’area ma è murato da Delprato, la ribattuta di Zampano trova l’opposizione di Balogh. Sul successivo contropiede del Parma, Man va al tiro di mancino e Stanković respinge, Bonny a due passi dalla porta mette in rete: i gialloblù ribaltano il risultato.

Il Parma sale a 12 punti ed è 13esimo a pari merito con l’Hellas Verona, il Venezia è ultimo a quota 8 insieme al Monza.



Lecce-Empoli 1-1

Il primo tempo di Lecce - Empoli si conclude con i toscani in vantaggio grazie alla rete di Pellegri. 45' senza troppe emozioni e con poche occasioni da entrambe le parti. La gara si complica per il Lecce che oltre a dover recuperare lo svantaggio ha perso Banda per infortunio, al suo posto Gotti ha messo Pierotti.

Dopo il gol subito nel primo tempo il Lecce alla ripresa torna in campo con un atteggiamento diverso, più aggressivo e determinato e trova così il gol del pareggio con Pierotti che riaccende le speranze dei suoi. Un po' più in difficoltà l'Empoli che in alcuni momenti non è riuscito a contenere la pressione dei salentini, ma alla fine riesce a evitare il gol del vantaggio degli avversari. Un punto a testa per le due squadre con quella di Gotti che riesce a agganciare il Cagliari e quella di D'Aversa il Bologna.