Il Milan si porta avanti con una rete di Reijnders nel finale di tempo, ma i rossoneri probabilmente hanno raccolto più di quanto avrebbero meritato.

Il Monza, infatti, si è visto annullare una rete a Dany Mota e con Maldini ha sfiorato il gol in almeno tre occasioni. Super la parata di Maignan su un colpo di testa di Pedro Pereira che sembrava destinato a miglior fortuna.

Il Milan ha cercato di sfruttare qualche errore in ripartenza degli avversari, ma è arrivato raramente dalle parti di Turati con pericolosità.

Dopo la rete di Reijnders alla fine del primo tempo, il Milan nel secondo tempo non prova ad affondare il colpo. Si limita a controllare, ma il Monza non è quello brillante dei primi 45 minuti in cui ha fallito diverse occasioni da gol, in particolare con Maldini.

Fonseca concede una chance anche a Leao, che fallisce il raddoppio un paio di volte. Anche Nesta cerca di cambiare le sorti del match con Caprari e Vignato, ma non ottiene il risultato sperato.

Per i rossoneri tre punti in trasferta che mancavano da tempo.