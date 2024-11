Cosa si balla al Circus beatclub - Brescia a novembre 2024? Come sempre il top club gestito da Antonio Gregori e dal suo staff già propone tutto il programma mensile con anticipo, così chi ne ha voglia può organizzarsi. Dal 7 al 30 novembre si balla 3 volte la settimana, tantissime nel mese meno 'festaiolo' dell'anno, perché arriva subito dopo Halloween (31 ottobre) e prima di Capodanno (31 dicembre). Ben 12 feste, tutte molto diverse tra loro. Ogni giovedì con due party dal sound internazionale che si alternano, ovvero l'hip hop di Rehab e la house di Panorama. Ogni venerdì Friday Fiesta, per scatenarsi tra universitari e non solo. Ed infine Crush, il sabato Circus, per teen ager e non solo, ovvero una "cotta" musicale, piena di star della scena italiana.



Dall'alto, in questo photo-collage, in senso orario trovate alcune delle star musicali che arriveranno al Circus beatclub - Brescia. Dal 7 al 30 novembre 2024, fanno ballare il top club bresciano, tra gli altri Samuele Brignoccolo (t shirt bianca), DJ Endrixx, Miles, Filippo Farolfi (con il cappellino), Luca Guerrieri, Mel Woods & Carla Genus.



Qui sotto, dopo il programma data per data, trovate una breve descrizione dedicata a molti degli artisti che faranno scatenare il club a novembre. Ci vorrebbe molto più spazio, vista la qualità artistica, ma come sempre le parole non bastano a raccontare la grande musica...



Circus Beatclub Brescia



https://www.instagram.com/circusbeatclub/

www.circusbeatclub.com [email protected]

https://linktr.ee/circusbeatclub

info +39 333 210 5400 (WhatsApp)

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

ingresso a pagamento con consumazione

Aperto ogni giovedì (Rehab o Panorama), venerdì (Friday Fiesta!), sabato (Crush) e prefestivi

Che si balla al Circus Beatclub - Brescia a novembre '24



Giovedì @ Circus Beatclub - Brescia: Rehab (hip hop) & Panorama (house)



Gio 7/11 Rehab Endrixx & Jay K

Gio 14/11 Panorama Marco Tropeano, Luca Guerrieri

Gio 21/11 Rehab Mel Woods & Carla Genus

Gio 28/11 Panorama Albert Marzinotto, Filippo Farolfi



Venerdì @ Circus Beatclub - Brescia: Friday Fiesta!



Ven 8/11 Leo Night Unicatt Students Night

Ven 15/11 VidaLoca

Ven 22/11 Tunes & Tequila (Theme Party)

Ven 29/11 Sagittarius Night



Sabato @ Circus Beatclub - Brescia: Crush



Sab 9/11 100 Crush

Sab 16/11 Humble Night: Miles

Sab 23/11 Samuele Brignoccolo

Sab 30/11 Student Party

DJ Endrixx @ Circus Beatclub - Brescia il 07/11 per Rehab

Il sound di DJ Endrixx mette insieme hip hop, R&B, tracce old school, ritmi trap ed un tocco di reggae. Originario della Guadalupa e residente a Parigi, DJ Endrixx è uno dei giovani dj in più rapida crescita nella scena musicale della capitale francese. Sta crescendo molto anche a livello internazionale, con dj set in tante città europee, ben 150. L'impegno nella sua passione e il fuoco per il successo successo lo hanno portato a esibirsi con nomi di spicco tra hip hop ed elettronica, come Craze, Asap Rocky, Metro Boomin, Travis Scott, Young Thug, Rick Ross e molti altri.



Jay K @ Circus Beatclub - Brescia il 07/11 per Rehab

Jay K accompagna in console il celeberrimo rapper Guè, ha quasi 50.000 follower su Instagram, è stato 4 volte DMC Champion in Svizzera e 2 volte Itf Champion in Italia. Stefano Guidi, questo il suo vero nome, cura un potente programma mixato sulla Rete Tre di RSI, la Radiotelevisione svizzera italiana ed ha un sound decisamente internazionale.



Marco Tropeano @ Circus Beatclub - Brescia il 14/11 per Panorama

Come ha scritto poche ore fa Daniele Spadaro su DJ Mag Italia è giovane Marco Tropeano è un DJ napoletano, classe 1996. Si è appassionato alla musica elettronica sin da giovanissimo, arrivando a vent'anni ad avere già una notevole specializzazione in materia tra percorsi di studio, serate e produzioni discografiche. Da allora il suo percorso è continuato a proseguire e lo ha portato a suonare in tutto il mondo, a dare vita alla sua etichetta discografica Ojomarino Records e a firmare tracce per label del calibro di Abracadadra, Insomniac Records e Nervous Records.



Luca Guerrieri @ Circus Beatclub - Brescia il 14/11 per Panorama

In attività dal 1995, Luca Guerrieri vive a Follonica (GR) e lavora nel suo Double Vision Studio. Il suo sound è davvero difficile da definire, visto che attraversa tutti o quasi i diversi generi di musica elettronica. Ha recentemente collaborato con un mito del mixer come Fatboy Slim per una traccia importante che ha fatto ballare tutto il mondo, "Role Model". Non è un caso. Tra i successi di Luca Guerrieri vanno citate almeno "Tears" (suonata anche nel main stage del Tomorrowland) e "Harmony", battezzata da Pete Tong nel suo programma su BBC Radio 1 e i remix per artisti come Bob Sinclar, Marshall Jefferson, Sidekick, Dirty Vegas, Watermat, Roland Clark (…).



Miles @ Circus Beatclub - Brescia il 16/11 per Crush

Miles, Young Miles fino a poco tempo fa, classe 2002 è uno dei producer italiani della nuova generazione con più talento. Grazie al padre Dj, a soli 8 anni mette mano alla sua prima consolle e, dopo un primo periodo di pratica, a 11 anni si incuriosisce della parte compositiva e prova a produrre una canzone. Così, scopre Fruityloops 11 e da qui inizia il suo percorso da producer, in un primo periodo focalizzandosi sulla house melbourne bounce poi arrivando alla trap ma portandosi dietro il suo stile bouncy ed elettronico. Si fa notare dal grande pubblico quando firma uno dei pezzi più chiacchierati del "Machete Mixtape 4", disco che batte ogni record restano al primo posto in classifica per 8 settimane di fila: è lui l'autore di "Star Wars" con le voci di Fabri Fibra e Massimo Pericolo. Questa produzione musicale gli vale due certificazioni dalla FIMI/GFK, prima disco d'oro e poi di platino. Da allora la sua carriera è in costante crescita... È un grande appassionato di gaming.



Baddie2Baddie, ovvero Mel Woods & Carla Genus @ Circus Beatclub - Brescia il 21/11 per Rehab

Mel Woods, DJ e co-fondatrice di Sixton Events, è con la collega Carla Genus un'icona emergente della scena trap e hip hop parigina. Mel Woods ha radici americane e del Benin... e si è autoproclamata trap mama. Ovvero funge da ambasciatrice del genere trap internazionale quand'è ai piatti. Quando lavorano insieme Mel Woods & Carla Genus si fanno chiamare Baddie2Baddie.



Samuele Brignoccolo @ Circus Beatclub - Brescia il 23/11 per Crush

Samuele Brignoccolo è Content creator, dj e produttore. Su TikTok conta circa un milione di follower. Grazie ai suoi mix e mashup ha raggiunto numerosi traguardi, creando vari trend diventati poi virali nella piattaforma anche a livello internazionale. I suoi mash up sono spesso usati dai più famosi Creator a livello mondiale. Samuele Brignoccolo è stato inserito nella classifica degli artisti più popolari su TikTok, raggiungendo la quinta posizione. La sua formazione musicale inizia molto presto, infatti all'eta di 6 anni comincia a muovere i primi passi sulla batteria, decidendo successivamente di iscriversi alla scuola di musica del suo paese che frequenterà fino ai 15 anni. All'età di 16 anni si appassiona della musica elettronica e della scena Clubbing in Italia, intraprendendo un nuovo percorso di formazione... ed è oggi si esibisce in mezzo mondo, a ritmo di House, Tribal House e Moombahton.



Filippo Farolfi @ Circus Beatclub - Brescia il 28/11 per Panorama

Fiilippo Farolfi è in forte crescita nella scena house italiana e internazionale. DJ e musicista con una passione innata l'elettronica, non si limita a mixare. Il suo set elettronico si fonde con una performance live di saxofono e drumpad. Come capita solo a chi sa davvero regalare emozioni



Albert Marzinotto @ Circus Beatclub - Brescia il 28/11 per Panorama

Albert Marzinotto è nato in un piccolo paese vicino a Venezia il 2 settembre 1989. Innamorato della musica fin da giovane, ha iniziato a studiare pianoforte e chitarra ottenendo ottimi risultati. A soli 13 anni inizia la sua carriera come dj trovando la sua migliore espressione musicale con la musica House. Guest in molti dei più importanti locali italiani, spesso sul palco con Lorenzo Jovanotti, le sue tracce sono state suonate dai migliori dj della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano, Steve Lawler e molti altri). Tra le sue produzioni, spiccano le collaborazioni con dj -producer come Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante). Non è tutto: spesso in console e sul palco si scatena anche alle drum machine... perché mixare per lui non è abbastanza.