Domenica 8 Dicembre (Ingresso 10 euro – ore 20.00), dopo l'uscita del primo singolo “Toys” ed i concerti nazionali ed internazionali, arriva nelle sale del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce il primo EP A-Cross di Julielle, artista prodotta e promossa da Paolo Del Vitto per La Rivolta Records. Prima dell’evento verrà adibito uno spazio per un aperitivo incluso nel costo del biglietto. Durante l’intera serata sarà possibile acquistare il disco presso lo stand ufficiale dell’artista.

La presentazione del tour promo del disco di Julielle è stata già anticipata da alcuni showcase al Cibo per la Mente - Caffè Letterario di Taranto (23 Novembre - Ingresso Gratuito), al Caffè Letteraio di Lecce (28 Novembre – Ingresso Gratuito), negli spazi del Jungle Parco Raho di Nardò (29 Novembre – Ingresso Gratuito).

Sul palco l’artista sarà accompagnata da una band d’eccezione: Filippo Bubbico al piano, Stefano Greco ai synth e ai programmi, Angelo de Grisantis alla batteria e SPD.

Julielle viene da Lecce, ha cominciato a suonare quando aveva 10 anni e da allora non ha più smesso. La sua musica è il frutto di un percorso che si divide tra musica elettronica (in particolare quella di gente come Flume, Bonobo e Son Lux), la passione per Edith Piaf e i Beatles. Alcuni mesi dopo l'uscita del primo singolo “Toys” con la produzione artistica di GodBless Computers e master a cura di Andrea Suriani e la partecipazione al Linecheck di Milano, al Reeperbahn Festival di Amburgo e al Medimex di Taranto (in apertura a Cigarettes after Sex), ecco il suo primo EP “Across”.Il titolo racchiude quello che è il significato della musica per la giovane cantante pugliese, qualcosa che “attraversa” mente e corpo, senza inizio né fine. Ma non solo, perchè si può anche leggere come a-cross, ovvero una croce, che rappresenta la sacralità della musica, in senso laico. Da segnalare la produzione artistica degli Inude nel brano “Aliens and Flowers”. Il disco finanziato grazie al supporto di Puglia Sounds Record 2019- Regione Puglia - FSC 2014/2020 -Patto per la Puglia -Investiamo nel vostro futuro.

La Rivolta Records è un insieme di nuovi suoni, nuovi rumori. Le Rivolte portano novità e cambiamento, a volte non portano nulla ma fanno gran rumore. Lontano da profonde analisi di mercato, in un periodo di crisi in cui anche le grandi major internazionali riscontrano difficoltà nel mondo della discografia, intraprendere e avviare un’avventura discografica per La Rivolta Records non è una scelta avventata, è una scelta sovversiva, un atto di rivoluzione. La Rivolta Records segue le sue produzioni dal nascere, dalla pre-produzione, alla direzione artistica, al management. È il centro di svariate professionalità, infatti coinvolge nei propri progetti fotografi, grafici, registi locali e nazionali con cui coltivano, creano e danno vita all’arte e all’immagine di ogni artista. “Un disco per noi non è un prodotto da lanciare sul mercato ma è un’espressione artistica da diffondere, un’idea da comunicare, un’occasione per confrontarci”. Questo è il manifesto e l’animo con cui scelgono di accogliere e curare la loro musica.