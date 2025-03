Il Milan di Sergio Conceiçao è tornato a vincere in Serie A battendo 3-2 il Lecce in trasferta, rimontando da 0-2 nel giro di tredici minuti.

Al Via del Mare i rossoneri hanno completato un viaggio all'inferno con ritorno, subendo il primo gol di Krstovic alla prima ripartenza al 7' e il raddoppio al 59' dello stesso montenegrino.

Nel mezzo due gol annullati per fuorigioco a Gimenez e Gabbia e due pali, uno per parte, prima della clamorosa rimonta.

Al 68' l'autorete di Gallo su cross potente di Leao ha riaperto i giochi, poi è stato Pulisic a prendere per mano il Diavolo: al 73' si è conquistato il rigore (fallo di Baschirotto) che lui stesso ha trasformato ha trasformato e poi otto minuti più tardi ha capitalizzato un assist di Leao.



Questo il commento di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ai microfoni di DAZN l: "L'analisi della partita non è difficile, c'è grande delusione per aver fatto un'ora buona di grande partita. Probabilmente abbiamo pagato la qualità del Milan, noi siamo venuti meno in quei giocatori strategici per la preparazione della gara. Non ho fatto in tempo a sostituire Pierotti, tra Leao e Theo Hernandez c'era da lavorare. Peccato perché abbiamo preso due gol in tre minuti. C'è grande delusione, ma bisogna andare a cercare anche gli aspetti positivi ed essere consapevoli che con questa intensità la squadra ha tutte le possibilità di raggiungere l'obiettivo.A me per grandi tratti la squadra è piaciuta, 2-3 situazioni hanno sporcato la partita. La sconfitta ti fa vedere le cose in maniera complicata, ma dobbiamo avere la giusta lucidità La squadra deve tirarsi su di morale, gli ho chiesto di giocare con la mente libera senza fare calcoli o avere pensieri negativi e da questo punto di vista mi è piaciuta molto. Credo che avremmo meritato un risultato positivo, senza nulla togliere alla qualità del Milan.Oggi due gol li abbiamo fatti, non dovevamo subirne tre. Due gol contro il Milan dal mio punto di vista erano più che sufficienti. Adesso dobbiamo recuperare il prima possibile da questa delusione. Ogni parola in più credo sia superflua, dobbiamo riorganizzarci immediatamente".

E questo è stato il commento di Sergio Conceiao: "Abbiamo avuto più tempo in settimana per preparare la partita e sapevamo i punti forti e deboli del Lecce, l'abbiamo preparata bene. Come qualità di gioco e intensità abbiamo creato tanto, abbiamo fatto due gol che sono stati annullati e dopo un tempo eravamo sotto. Nella ripresa non siamo rientrati bene e abbiamo subito il secondo gol, però dopo è venuto fuori il carattere dei giocatori e io ho inserito giocatori offensivi però chiedendo sempre l'equilibrio. Per l'atteggiamento devo fare i complimenti alla squadra, mi è piaciuto molto.[Il Milan è riuscito a ribaltare un match quando sembrava impossibile, smentendo l'atteggiamento delle ultime settimane.] Non è sempre un problema di atteggiamento. A me piace molto lavorare sul campo, ma non abbiamo mai avuto il tempo in questi mesi. Oggi abbiamo pressato in maniera più organizzata, questo perché abbiamo avuto modo di lavorare di più. I ragazzi questo carattere ce l'hanno, ma serve che sia una abitudine e poi in partita si vedrà".