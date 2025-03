Una ballata rock che esplora la potenza e le fragilità dell’amore.

Raffaella pubblica “Nucleare”, il nuovo singolo estratto dall'album “13”, che sarà in rotazione radiofonica nazionale dal 5 febbraio. Una ballata rock carica di energia e introspezione, “Nucleare” racconta con intensità e sensibilità le molteplici sfaccettature dell'amore. Così come un’esplosione atomica è capace di distruggere o trasformare, l’amore, con la sua forza dirompente può travolgere e, al tempo stesso, richiedere delicatezza per essere protetto e coltivato.

Grazie a sonorità decise e avvolgenti, dagli arrangiamenti ben strutturati e curati nei minimi dettagli, il brano trasporta l'ascoltatore in un viaggio emotivo che sottolinea l’importanza di prendersi cura dei legami, trasformando l’amore in una forza positiva e non distruttiva. “Nucleare” mette al centro del messaggio, infatti, la complessità delle emozioni umane, con una prospettiva intima e universale.

https://open.spotify.com/intl-it/track/4KdBhiatqJ50w21GQGrzrM?si=aeee6fa593cc4e45

L’artista salentina, nata e cresciuta a Lecce, vanta una formazione musicale solida, iniziata al conservatorio dove ha affinato il suo talento nel canto e nel pianoforte. Con alle spalle esperienze con numerosi musicisti pugliesi e una brillante parentesi artistica come componente del duo “Il Peccato di Eva”, Raffaella ha deciso di intraprendere una carriera solista che testimonia tutta la sua poliedricità. Dal rock all’indie, dal glam-rock al pop-rock, sa spaziare tra generi diversi con creatività e naturalezza. Oltre a essere cantante e musicista, Raffaella è anche direttrice artistica di eventi culturali, con un forte impegno verso il sociale. Tra i suoi progetti, il concerto benefico “Il Peccato di Eva & Friends” è un esempio significativo della sua dedizione, avendo raccolto fondi per associazioni e cause solidali.

Con “Nucleare”, Raffaella conferma non solo il suo talento artistico, ma anche la sua capacità di raccontare storie che parlano direttamente al cuore, sottolineando quanto la musica possa unire, emozionare e trasmettere messaggi universali. Questo singolo contribuisce a segnare un nuovo capitolo nella sua carriera e promette di conquistare il pubblico italiano con la sua autenticità e il suo potere espressivo.

Instagram: https://www.instagram.com/raffasuperstar_/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5sqD5vL9o8t5GU9zZBURmg