“Potevi dirmelo” è il nuovo singolo del cantautore Luigi Lettieri, una riflessione sulle molteplici difficoltà nell’affrontare la vita, inconsapevolmente sentire il bisogno di qualcuno che ci guidi, ci protegga e possa indicarci la giusta direzione. Il brano è la 4° traccia dell’album “Aria” (disponibile anche in vinile), disco prevalentemente pop, interamente prodotto presso la Crossroad Music Lab di Piombino (Li).

Gli arrangiamenti sono stati curati da Marco Mezzacapo, la batteria e le percussioni sono suonate da Elio Lettieri.

Questo disco -spiega l’artista- rappresenta per me una boccata di ossigeno, una rinascita, la mia rinascita. Un nuovo mondo in cui mi immergo e riesco ad esprimere attraverso la musica stati d’animo, paure, emozioni e sentimenti. L’anima che si muove e prova a raccontare quello che vede.

TRACK LIST ALBUM “ARIA”

1) Cercami domani

2) Mi sono nascosto

3) A volte

4) Potevi Dirmelo

5) Aria

6) Enrico Correva

7) Se tu fossi qui

8) Forse no

9) Re o ladrone?

10) Vogl’ e m’n’gazza

Biografia

Luigi Lettieri, nato a Napoli classe ‘78. Appassionato fin da piccolo al cantautorato italiano (su tutti Pino Daniele) ed alla scrittura di testi, poesie e pensieri. Nel 1993 si trasferisce in Calabria dove trascorre la sua adolescenza e nel 2009 in Toscana dove inizia ad appassionarsi alla chitarra, decidendo di trasformare in musica tutto ciò che in passato aveva scritto. Nel 2017 partecipa al Festival Estivo di Piombino con il brano “L’amore è un attimo”. Nel 2018 si ripresenta ancora con un altro inedito il brano “Libertà”. A settembre 2024 partecipa a Roma al premio Lucio Dalla, un concorso per cantautori emergenti presentando il brano “Cercami Domani”. Dopo queste esperienze meravigliose decide che è il momento di realizzare il sogno di una vita, un Album di inediti.

https://www.youtube.com/@questosonoio1237

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2swIpmJtWxJPeoVKmU5Wlb